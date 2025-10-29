"Latvijas Avīze" rubrikā "Kas notika pēc tam" analizē, kā traģēdija Jēkabpilī, kad 2023. gada 16. aprīlī Leons Rusiņš pēc ilgstošiem draudiem un vajāšanas nogalināja bijušo sievu, lika mainīt tiesībsargu darbu. Ko izdarīja likumdevēji?
Vai un kā mainījusies sabiedrības attieksme pret jebkura veida varmācību?
"Agrāk par vardarbību, vajāšanu un draudiem nogalināt pārkāpējam varēja piespriest īslaicīgu brīvības atņemšanu maksimāli uz trijiem mēnešiem. Pēc Rusiņa gadījuma tauta pamatoti sašūmējās un arī likumdevējs bez garām diskusijām maksimālo sodu palielināja vairākkārtēji," saka Zemgales tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors Aigars Bičušs. Tagad maksimālais iespējamais cietumsods ir trīs gadi.
"Latvijas Avīzes" publikācijas lasiet laikrakstā un Lasi.lv, bet redakcija vienlaikus vēlas uzzināt sabiedrības viedokli. Aicinām atbildēt uz aptaujas jautājumiem.
Aptauja
Kā mazināt varmācību savstarpējās attiecībās?
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Avīze".
#SIF_MAF2025
#kasnotikapectam