Tuvojas Krievijas pilna iebrukuma Ukrainā 1350 diena. Ir kari, kas beidzas kaujas laukā. Ir kari, kur sakāve sākas valsts iekšienē no plaisas, kas iet pa varas pamatiem. To savā rakstā "Viedoklis par karu" saka Londonas koledžas kara studiju profesors Sers Lorenss Fridmens. 

Viņš tiek uzskatīts par vienu no vadošiem kara stratēģiem pasaulē, cilvēks, kura grāmatas lasa pat NATO štābos.

Putins pieļāva kļūdu, kura ne tikai novājinās Krieviju, tā tiks iznīcināta no iekšienes. Problēma nav Rietumu sankcijās. Galvenā kļūda – loģikas trūkums karā pret Ukrainu, kura padarīja Krievijas uzbrukumu par pašnāvniecisku. Putins karu sāka pārliecināts, ka, viņaprāt, Speciālā militārā operācija (SMO) Ukrainu salauzīs dažās dienās un pasaulei ar to nāksies samierināties. Šeit tad arī parādījās pirmā kļūda.

Katastrofālā pārrēķināšanās – Ukrainas vēlmes pretoties nenovērtēšana. Sers Fridmens vienmēr ir teicis: "Uzvar ne tas, kuram ir vairāk tanku, bet kuram stiprāka stratēģija un motivācija."

Krievija atnāca ar spēku, bet bez reāla plāna. Ukraina sagaidīja karu bez bailēm. Skaļi teikts. Atcerēsimies, ka Volodimirs Zelenskis līdz pēdējam neticēja iebrukumam, pat pēc ASV prezidenta Džo Baidena brīdinājuma. Putins domāja, ka zibenskarš ātri Kijivu novedīs pie kapitulācijas un varas maiņas Ukrainā. Šāds plāns pat uz papīra izskatās absurds! Lai iekarotu valsti ar 40 milj. iedzīvotāju, Krievijai sākotnēji bija 190 tūkstoši karavīru. Tā nav armija, kura spēj realizēt okupāciju, tā ir pašnāvnieciska armija.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē