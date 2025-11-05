Haralds Gudermanis ir Latvijas futbola rekordists – par gada labāko tiesneša asistentu atzīts 13 reizes. Oktobra beigās 46 gadus vecais Gudermanis piedzīvoja īpašu mirkli, pirmo reizi tiesājot kopā ar dēlu Gustavu, kuram ir 18.

Jaunatnes izlasē kopā ar Verpakovski

Futbols ieņem īpašu vietu Gudermaņu ģimenē jau vairākās paaudzēs. Haralda tēvs Dainis Gudermanis savulaik ilgus gadus strādāja Latvijas Futbola federācijā un vairākus termiņus bija arī valdes loceklis. "Tēvs vienmēr bijis sportisks, trenējās vieglatlētikā, spēlēja basketbolu, stāstīja, ka darba kolektīvā spēlējis kopā arī ar Jāni Krūmiņu un Maigoni Valdmani, bija "Daugavas" sporta skolas direktors un lepojās, ka liela daļa audzēkņu vēlāk aizcīnījās līdz 2004. gada Eiropas futbola čempionāta finālturnīram. Kā treneris padarbojās Carnikavā, tas faktiski bija hobija līmenī, lai iesaistītu dēlus sportā – mani un vecāko brāli Guntaru," "Latvijas Avīzei" stāsta Haralds Gudermanis.

Viņš uzspēlēja Latvijas jaunatnes futbola izlasē, bet neesot bijis tik uzcītīgs kā komandas biedri – Māris Verpakovskis, Andrejs Rubins un citi kādreizējie kājbumbas meistari. 

