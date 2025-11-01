Mazumtirdzniecības apjoms Vācijā septembrī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, palielinājies par 0,2%, ziņo valsts statistikas birojs.
Šis kāpums saskanējis ar analītiķu prognozēm.
Augustā mazumtirdzniecība Eiropas lielākajā ekonomikā saruka par 0,5%.
Pārtikas produktu tirdzniecība septembrī pieauga par 0,3%, savukārt nepārtikas produktu mazumtirdzniecības apjoms Vācijā samazinājās par 0,6%.
Tikmēr salīdzinājumā ar attiecīgo mēnesi pērn mazumtirdzniecība valstī septembrī arī pieauga par 0,2%, kas seko 1,4% kāpumam augustā.