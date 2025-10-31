Latvijas vīru handbola izlase 2020. gada janvārī debitēja Eiropas čempionāta finālturnīrā, savukārt pēdējos trīs gados tās rezultāti bijuši diezgan nožēlojami – serbu speciālista Davora Čuturas vadībā oficiālās spēlēs tika izcīnīta tikai viena uzvara 16 mačos, komandai nonākot Eiropas handbola pagrabā.
Tiesa, izlasē notika plaša paaudžu maiņa, iepriekšējo gadu līderiem, kuri komandu aizveda līdz minētajam finālturnīram, paejot maliņā.
Jātaupa
Čutura nu ir prom, viņa vietā stājies bijušais valstsvienības spēlētājs Margots Valkovskis, kurš karjeru noslēdza un trenera gaitas sāka Vācijā. Viņam palīdz cits slavens pašmāju produkts – Aleksandrs Pētersons, kurš ilgus gadus bija viens no spēcīgās Islandes izlases līderiem, kā arī vārtsargu treneris Andris Molotanovs. Nomainoties komandas treneru personālam, izlases rindās atgriezies arī Latvijas handbola spilgtākais personāžs – ludzānietis Dainis Krištopāns, kurš pēdējos gados ir Vācijas Bundeslīgas kluba "Melsungenes" līderis.
Sestdien Latvijas izlase viesos pret Luksemburgu aizvadīs 2027. gada pasaules čempionāta priekškvalifikācijas kārtas spēli. Turpat dienu vēlāk notiks arī atbildes mačs. Tas tāpēc, lai ekonomētu naudu, ar kuru Latvijas Handbola federācijā (LHF) ir paknapi. "Federācijai finansiāli izdevīgāk abus mačus aizvadīt viesos," "Latvijas Avīzei" teic LHF ģenerālsekretārs Uldis Strautmanis, bijušais sporta žurnālists, kurš kopš augusta ir pieņēmis jaunu izaicinājumu, kļūstot par sporta funkcionāru. Situācija neesot viegla, pēdējo divu gadu laikā valsts atbalsts federācijai samazinājies par aptuveni 60%. Savelkot jostu, izdevumu mazāk gan nekļūstot. Paralēli lielās izlases startam Luksemburgā, Šveicē Eiropas čempionāta kvalifikācijā jauniešiem spēlēs Latvijas U-18 izlase.
"Nevaram nesūtīt jaunos puišus, viņiem jākrāj starptautiskā pieredze. Ir arī rezultāti, jo U-20 izlase nodrošināja iespēju nākamgad Rumānijā spēlēt finālturnīrā.
Sporta aprindās jau joko, ka tikšana uz kādu jauniešu finālturnīru federāciju vadībām prieku nerada, jo tie ir izdevumi un attiecīgi jaunas galvassāpes, kur to naudu dabūt. Taču tā ir mūsu nākotne, materiāls ir labs, tikai ar to ir jāstrādā un jāattīsta," uzskata Strautmanis.
Līdera atgriešanās
Lielajai izlasei rāpšanās ārā no pagraba jāsāk pret līdzvērtīgu pretinieci. Pret Luksemburgu pērn janvārī tika spēlēts Eiropas čempionāta priekškvalifikācijā. Valmierā mūsējie uzvarēja ar 32:25 (tā ir tā vienīgā uzvara Čuturas vadībā), bet atbildes spēlē viesos sāpīgs zaudējums ar 28:36, divu spēļu summā -1, un dalība noslēgusies. Vai šoreiz būs labāk? Strautmanis no prognozēm atturas. "Ja divu spēļu summā uzvaram, tad martā ir nākamā kvalifikācijas fāze, taču neskriešu notikumiem pa priekšu. Izlasei ir bijis sāpīgs paaudžu maiņas posms, kurš turpinās. Iepriekšējā ciklā spēles ziņā bija labi, trūka pieredzes un rezultāta. Tagad klāt nācis pusotrs gads, jābūt labāk, arvien vairāk čaļu spēlē ārzemēs. Jānis Valkovskis (galvenā trenera dēls) noslēdzis līgumu un nākamgad spēlēs Vācijas Bundeslīgā. Veidojas izlase un handbolistu paaudze, kurai, ja ne šajā posmā, tad nākamajos jāsāk rādīt rezultātu. Izlasei liels ieguvums ir Daiņa Krištopāna atgriešanās. Viņš pirmajos treniņos darbojās saudzīgākā režīmā, jo iepriekš bija mikrotrauma, kuras dēļ klubā izlaida arī vienu Eiropas kausa spēli, bet kopš vakardienas, kad mums izlasē bija savstarpēja sparingspēle, Dainis jau darbojās uz pilnu klapi.
Krištopāna meistarība un pieredze izlasei ir ļoti svarīga. Janvārī sāksim arī Eiropas čempionāta priekškvalifikāciju, kurā jātiekas ar Lielbritāniju,"
stāsta LHF ģenerālsekretārs.
Ja Latvija divu spēļu summā Luksemburgu uzvarēs, tad martā sekos nākamā kvalifikācijas fāze, kurā arī divās spēlēs būs jātiekas jau ar rangā augstāk esošu komandu. Pasaules čempionāta kvalifikācijā atšķirībā no Eiropas meistarsacīkšu atlases grupu turnīri nenotiek.
Ko liks, to darīs
Dainis Krištopāns, Latvijas izlases handbolists: “Vienmēr ir patīkami atgriezties mājās. Treniņnometnes sākumā bija nepieciešams laiks, lai pierastu. Galvenie, protams, ir treneri, es esmu šeit, lai komandai palīdzētu. Man nav skaidri noteikta loma – ko treneri liks, to arī darīšu. Iepriekš ar Luksemburgu izlasei nav bijusi laba pieredze, tāpēc nopietni skatos uz gaidāmajām spēlēm. Nebūs viegli, jo pēc ilgākas pauzes un pavisam īsā laikā komandai jāspēj saspēlēties. Būs jāizmanto kādas viltības un maksimāli jākoncentrējas, lai no spēlēm iegūtu vēlamo rezultātu.”
Latvijas izlases kandidāti
Vārtsargi – Ritvars Putra (Dobeles “Tenax”), Niks Lagzda (“Chenois Geneve”, Šveice), Lauris Matisāns (Ludzas “Latgols”)
Kreisie malējie – Ričards Juzups, Kristers Suharevs (abi – Dobeles “Tenax”)
Kreisie ārējie spēlētāji – Jānis Valkovskis, Leonards Valkovskis (abi – “2000 Coburg”, Vācija), Emīls Kurzemnieks (Dobeles “Tenax”), Einārs Borisovs (“Latgols”)
Līnijas spēlētāji – Jevgeņijs Rogonovs (“Villa de Aranda”, Spānija), Artūrs Meikšāns (Pelvas “Serviti”, Igaunija)
Saspēles vadītāji – Endijs Kušners (“Hordur Isafjordur”, Islande), Rauls Erlends Serafimovičs (“Stralsunder”, Vācija)
Labie ārējie spēlētāji – Dainis Krištopāns (“Melsungen”, Vācija), Valdis Kalniņš, Krists Vidzis (abi – “ASK/MSĢ”)
Labie malējie – Ņikita Pančenko, Mārtiņš Misulis (abi – Dobeles “Tenax”).
