Īrijas zemo cenu aviokompānija "Ryanair" finanšu gada otrajā ceturksnī, kas noslēdzās septembra beigās, strādāja ar 1,7 miljardu eiro peļņu, un tas ir par 20% vairāk nekā attiecīgajā laika periodā pirms gada, teikts pirmdien publiskotajā uzņēmuma paziņojumā.
Peļņas kāpums skaidrojams ar biļešu cenu palielināšanos.
Biļešu cenas finanšu gada pirmajos sešos mēnešos pieaugušas par 13%, bet otrajā ceturksnī - par 7%.
"Ryanair" pagājušajā ceturksnī pārvadāja 61,2 miljonus pasažieru, kas ir par 2% vairāk nekā pirms gada.
Tikmēr lidsabiedrības ienākumi pieauguši par 8% līdz 5,5 miljardiem eiro.
