Rēzeknes novada Silmalas pagasta Sprindas ciemā suņus varētu būt saplosījuši vilki nevis iedzīvotāju vainotie lāči, atklāj analīžu rezultāti.
Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) informē, Sprindas ciema iedzīvotāji pirms pāris nedēļām tai ziņojuši par plēsēju postījumiem, kas saplosījuši suņus vietējo māju pagalmos.
Tiklīdz tika saņemta informācija par uzbrukumu, DAP valsts vides inspektori uzbrukuma vietā ievāca DNS paraugus un iesniedza tos analīžu veikšanai Latvijas valsts mežzinātnes institūtam "Silava", kurš DAP sniegtajā atzinumā norādījis, ka uzbrukumu suņiem nav veicis lācis.
Ekspertu vērtējumā nodarījums līdzinās vilku postījumiem, turklāt zinātniskajā literatūrā neesot atrodamas norādes, ka lāči uzbruktu suņiem cita iemesla dēļ kā vien, lai aizstāvētos.
Savā atzinumā Latvijas valsts mežzinātnes institūta "Silava" eksperti norāda, ka minētie fakti un ekspertu pieredze neapstiprina tiešus draudus cilvēku dzīvībai un veselībai. Lāču tuvošanās apdzīvotām vietām kopumā esot ar gadījuma raksturu, ja vien to uzvedību nav mainījuši kādi pozitīvi stimuli no cilvēku puses, piemēram, viegla barības pieejamība.
DAP skaidro, ka šajā gadījumā "viegla barība" ir meža malā izbērti dārzeņi un augļi, arī bišu stropi, kas nav aprīkoti ar aizbaidīšanas līdzekļiem. Tādēļ DAP aicina ikvienu - gan Rēzeknes novadā, gan citos novados dzīvojošos - iepazīties ar ekspertu izstrādātajām vadlīnijām un preventīvajiem pasākumiem, kā novērst lāču interesi un tuvošanos. Vadlīnijas pieejamas vietnē "daba.gov.lv".
Ja iedzīvotāji saskaras ar vilku sirojumiem un to postījumiem, DAP iesaka sazināties ar atbildīgo iestādi - Valsts meža dienestu vai vietējo medību kolektīvu, jo vilki Latvijā ir limitēti medījama suga. Tāpat DAP aicina iedzīvotājus neatstāt naktī ārā mājlopus un mājdzīvniekus.
Aptauja
Ko darīt ar brūnajiem lāčiem Latvijā?
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu