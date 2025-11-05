Raimonda Paula mazmeita Annamarija Paula, kura šobrīd strādā Rīgas patversmē, žurnālam "Kas Jauns" atklājusi, ka ar tēvu, aktieri Daini Porgantu, jau ilgstoši nav saziņas.
Annamarijas vecāki ir Raimonda Paula meita Aneta un aktieris Dainis Porgants, taču pēc vecāku šķiršanās viņa ilgāku laiku dzīvoja ārzemēs, un saikne ar tēvu pārtrūka. Porgants agrāk medijos atzinis, ka meitu redz vienīgi presē un joprojām ar viņu nesazinās.
Kādā sociālo tīklu ierakstā Annamarija lakoniski paudusi: "Mēs jau sen nekontaktējamies. Atrast kādu Rīgā nav tik grūti."
Annamarija arī dalījusies emocionālās atmiņās par mīļo vecmammu Lanu Paulu, kura aizgāja mūžībā 2023. gadā 84 gadu vecumā. Viņa rakstījusi: "Es turēju viņu savās rokās, kliedzot, lai viņa pamostas. Es ceru, ka tu esi laimīga un bez sāpēm. Es tevi mīlu."
