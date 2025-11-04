Ukraina līdz novembra beigām ražos 600-800 pārtvērējdronus dienā, pirmdien pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Es teicu, ka rudenī tiks saražots līdz 1000 pārtvērējdronu dienā. Un tie tiks saražoti vienas dienas laikā. Nenoliedzami, sarežģīts gadījums," atzina prezidents.
"Mēs uzskatām, ka līdz novembra beigām dienā tiks saražoti 600-800 pārtvērējdroni. Ja nekas nenojuks, jo reizēm, kā mēs saprotam, atlido. Dažkārt mums trāpa ne tikai enerģētikai, jums tas būtu jāzina," klāstīja Zelenskis.
Neraugoties uz krievu triecieniem ieroču rūpnīcām, tās visas ir atsākušas darbību, norādīja prezidents.
"Tas nozīmē, ka atbilstoši situācijai šodien mēs neesam zaudējuši nevienu tālās darbības rādiusa ieroču veidu. Dažreiz masveida ražošana palēninās, jo mēs zaudējam vienu vai otru [elementu], tā ir taisnība. Bet mēs arī veicam triecienus krieviem," norādīja valsts vadītājs.
Krievijā dronu triecienos cietuši naftas rūpniecības uzņēmumi
Naktī uz otrdienu Ukrainas dronu triecienos cietuši naftas rūpniecības uzņēmumi divos Krievijas reģionos - Ņižņijnovgorodas apgabalā un Baškortostānā, vēsta vietējie mediji un amatpersonas.
Ņižņijnovgorodas apgabala Kstovā pēc dronu trieciena izcēlies ugunsgrēks rūpnieciskajā teritorijā "Lukoil" naftas bāzes un naftas ķīmijas rūpnīcas rajonā.
Ugunsgrēks izcēlies rūpnieciskās zonas dienvidaustrumu daļā, kur atrodas divi naftas nozares uzņēmumi - "SIBUR-Kstovo" un "Lukoil-Ņižegorodņeftjeorgsintez". Tie atrodas līdzās.
"SIBUR-Kstovo" ir naftas ķīmijas rūpnīca. Kā vēsta Ukrainas mediji, tā ražo arī komponentus sprāgstvielām.
"LUKOIL-Ņižegorodņeftjeorgsintez" ir viens no vadošajiem naftas pārstrādes uzņēmumiem Krievijā. Uzņēmums ir svarīgs Maskavas reģiona apgādei.
Savukārt Baškortastānas amatpersonas otrdien ziņo par dronu triecienu un sprādzieniem Sterlitamakas naftas ķīmijas rūpnīcā.
Tur daļēji sabrucis ūdens attīrīšanas cehs, paziņoja pilsētas administrācija.
Sterlitamaka ir otra lielākā Baškortastānas pilsēta aiz Ufas un liels ķīmiskās rūpniecības un mašīnbūves centrs.
Krievi uz Ukrainu raidījuši septiņas raķetes un 130 lidrobotus
Naktī uz otrdienu krievi uz Ukrainu raidījuši ballistisko raķeti "Iskander-M", sešas vadāmās zenītraķetes S-300, kā arī 130 uzbrukuma lidrobotus "Shahed" un dažādu tipu dronus-imitatorus, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
92 no krievu lidrobotiem ir notriekti vai padarīti nekaitīgi, izmantojot radioelektroniskās cīņas līdzekļus.
Fiksēts 31 raķešu un lidrobotu trāpījums 14 apkaimēs.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 145 670
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz otrdienas rītam sasnieguši 1 145 670 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 840 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 326 tankus, 23 532 bruņutransportierus, 34 249 lielgabalus un mīnmetējus, 1535 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1235 zenītartilērijas iekārtas, 428 lidmašīnas, 346 helikopterus, 77 860 bezpilota lidaparātus, 3918 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 66 504 automobiļus un autocisternas, kā arī 3990 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
Aptauja
Vai Vladimirs Putins varētu izmantot kodolieročus?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu