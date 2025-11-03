Lidostā “Rīga” šovasar aizturēta Rīgas Centrālcietuma ārste Ksenija Šveca, mēģinot izceļot no valsts ar 10 000 eiro skaidrā naudā, vēsta TV3 raidījums “Nekā personīga”. Viņu aizturēja Iekšējās drošības birojs (IDB) aizdomās par nelikumīgu recepšu medikamentu izrakstīšanu. Pie mediķes atrasti arī medikamenti, kas, iespējams, satur narkotiskas vai psihotropas vielas.
Aizdomas par nelikumīgu recepšu izrakstīšanu
IDB norāda, ka Šveca vairākkārtīgi nelikumīgi izrakstījusi īpašas receptes medikamentiem, iespējams, mantkārīgā nolūkā vai personīgas ieinteresētības dēļ. Tiesai mediķei piemēroja bargāko drošības līdzekli – apcietinājumu, kurā viņa pavadīja divus mēnešus.
Pēc atbrīvošanas no apcietinājuma Šveca turpina praktizēt un sniedz maksas konsultācijas caur platformu “myEmerg”. Latvijas Ārstu biedrība apstiprina, ka viņai joprojām ir spēkā gan ģimenes ārsta, gan psihiatra sertifikāts. Ierobežojumi attiecas tikai uz noteiktu medikamentu izrakstīšanu, taču tas nav pamats sertifikāta apturēšanai.
Saistība ar Mihaila Uļmana lietu
“Nekā personīga” vēsta, ka Šveca bijusi iesaistīta arī uzņēmēja Mihaila Uļmana ārstēšanā Rīgas Centrālcietumā. Uz viņas sniegtās informācijas pamata Uļmanam piešķirta smagāka invaliditātes grupa, ko aizstāvība izmantojusi, lai mēģinātu panākt viņa atbrīvošanu no apcietinājuma.
Nogalinātā advokāta brālis Kristaps Bunkus raidījumam norādīja, ka apsūdzētajam mērķtiecīgi tiek “būvēta slimības vēsture”, lai tiesas procesā panāktu atbrīvošanu.
Prokuratūra un tiesa apstiprinājušas, ka apelācijas instancē jau vairākkārt saņemti lūgumi par drošības līdzekļa maiņu Uļmanam, pamatojoties uz dokumentiem par veselības stāvokli. IDB gan neatklāj, vai izmeklēšanā tiek vērtēta arī Švecas loma šajos dokumentos.
