ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien paziņoja, ka ir pavēlējis Pentagonam sākt kodolieroču izmēģinājumus vienā līmenī ar Ķīnu un Krieviju.
Tas notika dažas minūtes pirms tam, kad Dienvidkorejā sākās Trampa un Ķīnas prezidenta Sji Dzjiņpina samits.
Krievijas diktators Vladimirs Putins trešdien bija paziņojis, ka Maskava ir veiksmīgi izmēģinājusi kodolspējīgu, ar kodolenerģiju darbināmu zemūdens dronu, neraugoties uz Vašingtonas brīdinājumiem.
"Citu valstu izmēģinājumu programmu dēļ es esmu instruējis Kara ministriju sākt mūsu kodolieroču izmēģināšanu uz vienlīdzības pamatiem,"
Tramps rakstīja sociālo mediju platformā "Truth Social", konkrēti atsaucoties uz Krieviju un Ķīnu.
Tramps arī atzīmēja, ka Savienotajām Valstīm ir vairāk kodolieroču nekā jebkurai citai valstij, un uzslavēja savus centienus veikt "pastāvošo ieroču pilnīgu modernizāciju un renovāciju".
Viņš piebilda, ka kodolieroču daudzuma ziņā "Krievija ir otrajā vietā un Ķīna - tālu trešajā vietā, bet tās būs vienlīdzīgas [ar ASV] piecu gadu laikā".
Tramps neminēja sīkākas detaļas par šiem izmēģinājumiem, pasakot tikai to, ka "process sāksies nekavējoties".
Tramps: ASV un Ķīna strādās kopā Ukrainas jautājumā
Donalds Tramps ceturtdien paziņoja, ka viņš un Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins sarunās Dienvidkorejā vienojušies "strādāt kopā" Ukrainas jautājumā.
"Ukrainas temats bija ļoti svarīgs. Mēs ilgi par to runājām, un mēs abi strādāsim kopā, lai redzētu, vai mēs varam kaut ko panākt," žurnālistiem lidmašīnā "Air Force One" sacīja prezidents.
Sji "mums palīdzēs, un mēs strādāsim kopā Ukrainas jautājumā", norādīja Tramps.
ASV prezidents iepriekš izteicies, ka cer uz Ķīnas atbalstu Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara izbeigšanā.
Ķīna apgalvo, ka ir neitrāla Krievijas-Ukrainas karā, tā nepiedalās Rietumu sankcijās pret Maskavu, turpina tai piegādāt divējāda lietojuma preces un pērk ievērojamu daudzumu Krievijas naftas.
Pekina un Maskava pēdējos gados ir pastiprinājušas ekonomisko sadarbību un diplomātiskos kontaktus, un kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada sākumā to stratēģiskā partnerība kļuvusi vēl ciešāka.
Vai Vladimirs Putins varētu izmantot kodolieročus?
