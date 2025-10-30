Ceturtdienu vakaros pulksten 22.00 kanālā TV3 pie skatītājiem atgriezusies piedzīvojumu ekspedīcija "Ārpus zonas: Arktikas klusumā". Šoreiz septiņi sabiedrībā zināmi cilvēki kopā ar raidījuma vadītāju Kristīni Garklāvu devušies uz vienu no planētas ekstrēmākajām vietām – arktisko arhipelāgu Svalbāru, lai pievarētu aptuveni 120 kilometru garu maršrutu pāri tundrai, ledāju upēm un klinšainām gravām.
Dalībniekiem nācās atteikties no civilizācijas ērtībām – viss pārtikas un kempinga aprīkojums bija jānes līdzi mugursomās, kuru svars bija aptuveni 20 kilogrami. Naktīs viņi maiņās dežurēja pie teltīm, sargājot sevi un komandas biedrus no leduslāču uzbrukuma. Savukārt Svalbāras neprognozējamie laikapstākļi – no saules un +10 °C līdz sniegputeņiem un miglai – ekspedīciju padarīja par īstu izturības pārbaudījumu gan fiziski, gan emocionāli.
"Mans konts pārgājienu vēsturē ir švaks – pievārētas vien pāris takas Latvijā. Tieši tāpēc šoreiz vēlējos nokļūt ārpus komforta zonas, jo tikai tā dzimst rūdījums," par savu motivāciju stāsta Renārs Zeltiņš. Savukārt mūziķis Gustavo atzīst: "Šajā braucienā vilina pārslēgšanās uz citu vidi, bet vienlaikus mani biedē somas svars – pirms dažiem gadiem man bija muguras problēmas. Būs jāpārbauda, cik daudz spēka vēl ir."
Grupas "Prāta vētra" ģitārists Jānis Jubalts uzsver ekspedīcijas unikālo galamērķi: "Arktika man vienmēr šķitusi kā vieta no citas pasaules. Gribu pārbaudīt, kā spēsim sadzīvot un reaģēt uz situācijām, kas nav prognozējamas." Savukārt Kristīne Pāže atklāj: "Pieredzes ar pārgājieniem man nav daudz, bet man ļoti patīk iet. Tomēr visvairāk mani biedē lāču klātesamība."
Šī ekspedīcija būs arī stāsts par cilvēka un dabas attiecībām vienā no planētas visneskartākajiem reģioniem. Skatītāji redzēs ne vien Svalbāras ledājus, kalnus un ziemeļu dzīvniekus, bet arī pašu dalībnieku cīņu ar aukstumu, miega trūkumu un sevis pārvarēšanu.
