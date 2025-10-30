Satiksmes ministrs Atis Švinka ("Progresīvie") nolēmis nevirzīt Ventspils ostas pārvaldes 14,8 miljonu eiro parāda norakstīšanu Valsts kasei.
Tikmēr Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), kas aicinājusi dzēst parādu, atzinusi, ka "negrasās lūgties un iesaistīties politiskajā tirgū" šajā jautājumā. Vaicāts, vai šāds Švinkas paziņojums nav saistāms ar ZZS nostāju jautājumā par tā dēvēto Stambulas konvenciju un ZZS lēmumu no tās izstāties, ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis aģentūrai LETA teicis, ka šis jautājums vaicājams Švinkam. Šī lieta kārtējo reizi parāda, kādas pretrunas valda pašreizējās valdības koalīcijas partneru starpā.
Aptauja
Kā tu vēlētos lasīt portāla LASI.LV saturu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu