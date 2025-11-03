Pavārs, aprūpētājs, grāmatvedis vai elektromontieris – izrādās, ka ne vienmēr, strādājot šajās profesijās, vajadzīga iepriekšēja izglītība. Ja prasmes apgūtas darba vidē, tās iespējams oficiāli apliecināt, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu. Nodarbinātības valsts aģentūra pat kompensē eksāmena izmaksas, ja vien izpildīti visi nosacījumi.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) piedāvātā projekta "Prasmju pilnveide pieaugušajiem" ietvaros cilvēki ar darba pieredzi, bet bez oficiāla izglītības dokumenta var iegūt savu profesionālo prasmju novērtējumu. Piemēram, ja cilvēks vairākus gadus strādājis par pavāra palīgu, viņš var kārtot pavāra palīga kvalifikācijas eksāmenu. Turklāt, ja šis cilvēks šobrīd ir reģistrēts kā bezdarbnieks, NVA pilnībā segs arī eksāmena izmaksas.

Klients saņems tādu pašu dokumentu kā tie, kas profesiju apguvuši izglītības iestādē. Turklāt apliecībā nav norādīts, kādā veidā kvalifikācija iegūta. Darba devējs redz tikai to, ka eksāmens ir sekmīgi nokārtots un kvalifikācija ir piešķirta.

Programma pieejama profesijām no otrā līdz ceturtajam kvalifikācijas līmenim, tajā ietilpst aprūpētāji, metinātāji, elektromontieri, datorsistēmu tehniķi un citi speciālisti. Visbiežāk kompetences novērtējumu kārto ēdināšanas un pārtikas ražošanas nozarēs, taču sertifikāti tiek izsniegti arī tūrisma pakalpojumu konsultanta, loģistikas darbinieka, mēbeļu galdnieka un automehāniķa profesijā. Kopumā piedāvāto profesiju klāsts ir plašs, ļaujot pieredzējušiem darbiniekiem oficiāli nostiprināt savas zināšanas un palielināt konkurētspēju darba tirgū.

