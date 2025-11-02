Lielbritānijas policija svētdien paziņoja, ka aizdomās par cilvēku saduršanu ar nazi vilcienā Anglijas austrumos aizturēti divi Lielbritānijas pilsoņi, kā arī uzsvēra, ka nesaista uzbrukumu ar terorismu.
Aizturētie ir 32 gadus vecs melnādains Lielbritānijas pilsonis un 35 gadus vecs Karību izcelsmes Lielbritānijas pilsonis, žurnālistiem sacīja Lielbritānijas Transporta policijas superintendents Džons Laveless, piebilstot, ka abi aizturētie dzimuši Lielbritānijā.
"Pagaidām nekas neliecina, ka tas būtu teroristisks incidents," uzsvēra Lavless.
Viņš arī pavēstīja, ka, pēc jaunākās informācijas, sestdien notikušajā uzbrukumā ievainoti 11 cilvēki, no kuriem divi ir dzīvībai bīstamā stāvoklī. Četri cietušie jau izrakstīti no slimnīcas.
Tūlīt pēc uzbrukuma tika ziņots, ka ievainoti desmit cilvēki, no kuriem deviņi ir dzīvībai bīstamā stāvoklī.
Jau ziņots, ka pirmos zvanus par uzbrukumu vilcienā policija saņēma plkst. 19.39 (plkst. 21.39 pēc Latvijas laika). Vilciens. kas bija ceļā no Donkasteras uz Londonu, tika apturēts Hantingdonas stacijā, kur policija aizturēja aizdomās turamos.
Liecinieki pastāstīja telekanālam "Sky News", ka redzējuši, kā policisti, izmantojot elektrošoku, aizturējuši vīrieti ar lielu nazi.
Kembridžšīras un Pīterboro mērs Pols Bristovs ziņoja, ka dzirdējis par "briesmīgām ainām" vilcienā. Laikraksts "The Times" citēja aculiecinieku stāstīto, ka vilcienā visur bijušas asinis. Laikraksts "The Sun" citēja aculiecinieku sacīto, ka uzbrukums bijis ļoti vardarbīgs.
