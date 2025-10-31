Šodien – Halovīns. Visu svēto dienas priekšvakarā, 31. oktobra vakarā, cilvēki (galvenokārt bērni) pārģērbjas par dažādiem mošķiem un staigā pa mājām, prasot saldumus.
Tā ir amerikāņu tradīcija, taču globalizācijas rezultātā izplatījusies arī citās valstīs.
Uzņēmums SIA "Gemius Latvia" Latvijā internetā veicis socioloģisko aptauju par to, kā mūsu valstī atzīmē Halovīnu. 73% aptaujāto atbildējuši, ka to neatzīmē, bet 19% to svinēšot. Starp tiem, kuri svinēs Halovīnu, 47% plānojot vilkt maskas vai tērpus un doties saldumu diedelēšanā, 46% iecerējuši izdekorēt mājokli, bet 27% – apmeklēt Halovīnam veltītus pasākumus. Savukārt 26% norādījuši, ka svētkus galvenokārt svinēs viņu bērni, bet 15% Halovīnu pavadīs tuvinieku lokā, rīkojot tematiskas svinības vai dodoties ciemos. Citi norādījuši, ka svētkos dalīs saldumus, saģērbsies Halovīna tematikā darba vietā, skatīsies šausmu filmas. Aptaujas dalībnieki, kuri teikuši, ka Halovīnu nesvin, kā biežāko iemeslu minējuši to, ka šī svētku tradīcija viņiem nešķiet saistoša.
