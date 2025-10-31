Bijušais Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Teds Nolans uzņemts Kanādas Sporta slavas zālē.
Nolans Latvijā strādāja no 2011. līdz 2014. gadam, vadot izlasi trīs pasaules čempionātos un vienās olimpiskajās spēlēs. Tieši kvalificēšanos 2014. gada olimpiskajām spēlēm Sočos Nolans uzskata par vienu no spilgtākajām epizodēm savā trenera karjerā. "Neko tādu savā dzīvē vēl nebiju redzējis. Latvijā cilvēki patiesi mīl hokeju. Uzskatu, ka, pateicoties Sandim Ozoliņam, kurš tajā gadā atgriezās izlasē, mēs izcīnījām ceļazīmi. Šis panākums ir viena no manām skaistākajām atmiņām sportā," izteicies Nolans, kuram šobrīd ir 67 gadi. Viņš savulaik sešas sezonas nostrādāja arī NHL par Bufalo "Sabres" un Ņujorkas "Islanders" komandu galveno treneri, 1997. gadā tika atzīts par līgas labāko treneri, saņemot Džeka Adamsa vārdā nosaukto balvu.
Kanādas Sporta slavas zāle atrodas Kalgari, tā ir 4080 kvadrātmetru liela ēka, kas atrodas Olimpiskā parka teritorijā. Slavas zālē ir uzņemtas gandrīz 700 Kanādas sporta slavenības, tostarp 127 hokejisti, arī tādi vīri kā Veins Greckis, Gordijs Hovs, Bobijs Ors, Mario Lemjē, Fils Espozito un daudzi citi. Reizē ar uzņemšanu Slavas zālē kā apbalvojums tiek piešķirts Kanādas augstākais sporta apbalvojums – Sporta ordenis. Nolans pie atzinības ticis, ne tikai pateicoties savam darbam trenera arodā, bet arī labdarībai un rūpēm par pirmās nācijas (indiāņu) jauniešiem. Teds savulaik kopā ar dēliem Brendonu un Džordanu, kuri arī uzspēlēja NHL, piedevām Džordans divas reizes izcīnīja Stenlija kausu, izveidoja hokeja akadēmiju "3Nolans", kas palīdz un atbalsta jauniešus un bērnus. Nolans nāk no odžibvi indiāņu cilts.
