Neofolka mūzikas grupa "Jumis" klausītājiem piedāvā jaunu dziesmu "Pār kalniņu Ūsiņš jāja", kur Eināra Jaunbrāļa mūzika un tautasdziesmu vārdi organiski savijas, iedzīvinot senlatviešu pavasara dievības Ūsiņa stāstu mūsdienīgā, spēcīgā skanējumā.
"Ūsiņš ir gaismas un pavasara vēstnesis. Ar šo dziesmu vēlējāmies iedzīvināt Ūsiņdienas enerģiju – dabas un saules spēku, kā arī senās tradīcijas, kas joprojām ir dzīvas," stāsta komponists un grupas dibinātājs Einārs Jaunbrālis.
Jaunā dziesma turpina grupas "Jumis" iepriekšējā gada radošo virzienu – savienot autentisku latviešu folkloru ar mūsdienu neofolk un post-folk skanējumu, izmantojot gan tradicionālos instrumentus, gan elektroniskus elementus. Rezultāts ir meditatīvs, vienlaikus ritmisks un muzikāls ceļojums.
Grupas tuvākā uzstāšanās notiks 18. novembrī plkst. 13.00 Carnikavas Tautas namā “Ozolaine”, kur klausītājiem būs iespēja jauno dziesmu dzirdēt dzīvajā izpildījumā.
Neofolka mūzikas grupa "Jumis" turpina savu muzikālo ceļu jaunā sastāvā, kurā apvienojušies pieci profesionāli Latvijas mūziķi – grupas dibinātājs un taustiņinstrumentālists Einārs Jaunbrālis, harismātiskais vokālists un grupas solists Uģis Roze, ģitāras virtuozi Ainārs Majors un Jānis Ruņģis, kā arī grupas soliste un meistarīgā vijolniece Zane Reitere.
Katrs no viņiem ienes "Jumis" skanējumā savu unikālo rokrakstu, kopīgi veidojot mūziku, kurā organiski savijas senatnīgums, tehniskā meistarība un dziļa emocionāla noskaņa.
