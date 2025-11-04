Var tikai izteikt līdzjūtību vēlētājiem, kas nesaprot, kāpēc par Latvijas politikas svarīgāko jautājumu pēkšņi kļuvusi Stambulas konvencija, turklāt tagad jau izskatās, ka uz ilgu laiku. 

Saeimā debates par šo jautājumu aizvadītajā nedēļā ilga gandrīz 14 stundas, desmitiem reižu maļot pa riņķi vienus un tos pašus apgalvojumus. Notiekošais, it īpaši "Jaunās Vienotības" un "Progresīvo" izpildījumā, vairāk atgādināja kaut kādu pašiedvesmas treniņu, kur sapulcējušies neskaitāmas reizes atkārto – es varu, man izdosies… Saeimas tribīnē aizstāvēt konvenciju devās pat tie deputāti, kuru esamību parlamentā aizvadīto vairāk nekā trīs gadu laikā daudzi pat nenojauta.

Taču ne mazāk dīvaini izskatījās arī otra puse, kas debatēs bija mazaktīva (ja neskaita pārstāvjus no "Latvija pirmajā vietā"), bet arī uz tiešiem jautājumiem par savu nostāju atbildēja ar lielām grūtībām. Kā Latvijas Televīzijas žurnālistam atcirta deputāts Ingmārs Līdaka ("Apvienotais saraksts"), jautāts par balsojuma iemesliem: "Tāpēc, ka es tā gribu..." I. Līdakam, protams, ir talants uz kodolīgām frāzēm, kas paliek Latvijas politiskajā folklorā, ja atceramies viņa slaveno "Aizver muti" (2009. gada Saeimas debatēs, veltītu oponentiem no "Saskaņas"), taču arī citas atbildes īpaši nevairoja priekšstatu, par ko ir pretstāve.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē