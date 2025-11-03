Lai panāktu kritiski zemā autobusu šoferu atalgojuma palielinājumu, Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības pārstāvji devās pie satiksmes ministra Ata Švinkas. Arī 360 TV Ziņas gribēja būt klāt, tomēr tikšanās notika aiz slēgtām durvīm.
Slikts atalgojums ir iemesls šoferu trūkumam, kā dēļ tiek atcelti daudzi reģionālie pasažieru pārvadātāju reisi. Tas savukārt pasliktina reģionu iedzīvotāju mobilitāti, kuri atcelto reisu dēļ netiek, piemēram, uz darbu vai pie ārsta. Esošie autobusu vadītāji bieži vien tiek pārslogoti. To 360 TV Ziņām apliecināja pie Satiksmes ministrijas sastaptais un vizītei pie ministra saposies šoferis. Uz darbu viņš ceļas pusčetros no rīta. Strādā 14 ar pusi stundas un trīs dienas pēc kārtas.
Ringolds Nudiens, “Nordeka” autobusa vadītājs Ringolds Nudiens: “Pēdējos reisos ko es braucu pa 430 km ar visiem saimnieciskiem kilometriem – tas ir, uz garāžu un atpakaļ. Tas ir ļoti daudz. Uzrādīts tiek 14,30 stundas. Trīs dienas tā strādāju tādā režīmā - 14,30 stundas.”
Atsaucoties uz Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē panākto vienošanos, ka Satiksmes ministrija aprēķinās nepieciešamā finansējuma apmēru sabiedriskā transporta šoferu algu izlīdzināšanai. Arodbiedrība šodien ieradās ministrijā, taču aprēķinus nesaņēma.
Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vējiņa: “Mēs nerunājam ne par neko citu, mēs runājam tika par autobusu vadītāju darbinieku atalgojumu. Kas ir noslēgts vēsturiski vecos laikos 5,50 eiro par stundu, pat kādu naudu brauc autobusu vadītāji. Un jaunais iepirkums, kuru valsts ir tikko nopublicējusi ir 12 eiro tiem pašiem autobusu vadītājiem. Līdz ar to mēs cīnāmies par taisnību. Jo mēs nepieļausim ka valsts pielieti atšķirīgu attieksmi.”
360 TV Ziņu vēlme piedalīties ministra un arodbiedrības tikšanās reizē, šodien tika liegta. Līdz ziņu ētera sākumam tā arī netika sniegta skaidra atbilde, vai Satiksmes ministrija iekļaus priekšlikumu par šoferu algu celšanu nākamā gada budžeta priekšlikumu sarakstā.
