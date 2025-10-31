Overcast 10.4 °C
P. 31.10
Rinalda, Rinalds, Valts
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#brieži

Mednieku savienība aicina nepaplašināt staltbriežu medību teritorijas

LETA / Latvijas Mediji
2025. gada 31. oktobris, 11:05
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 31. oktobris, 11:05
Staltbriedis.
Staltbriedis.
Foto: Shutterstock

Latvijas Mednieku savienība vēstulē Zemkopības ministrijai un Valsts meža dienestam (VMD) aicina neatbalstīt Saeimas deputātu sagatavotos grozījumus Medību likumā, kas paredz ļaut staltbriežu medības teritorijās ar kombinētu zemes struktūru, teikts savienības publiskotajā vēstulē.

Reklāma

Patlaban staltbriežu medības ļautas medību teritorijās, kurās ietilpst tikai meža masīvi vai to daļas un atsevišķi meža gabali, krūmāji un purvi.

Deputāti rosina staltbriežu medības ļaut arī lauksaimniecībā izmantojamā zemē, mežā, krūmājā, purvā, ūdensobjektu zemē, izņemot ezerus, un pārējā zemē, izņemot līnijveida funkcionējošus infrastruktūras objektus, kas nodalīti kā atsevišķa zemes vienība.

Deputātu, kuri rosina grozījumus, ieskatā, izmaiņas ļautu nodrošināt, ka liela daļa šādu platību tiek iekļauta medību apritē, tādējādi uzlabojot populācijas regulāciju un mazinot postījumus.

Līdztekus deputāti aicina medību platībās, kurās fiksēti būtiski staltbriežu postījumi un pieņemts lēmums par staltbriežu populācijas ierobežošanu trijās medību sezonās pēc kārtas, ļaut diennakts tumšajā laikā staltbriežu medībās izmantot mākslīgus gaismas avotus, nakts redzamības tēmekļus ar elektronisko palielinājumu vai attēla pārveidošanu avotus, kā arī siltumu uztverošos tēmekļus.

Likumprojekta anotācijā grozījumu nepieciešamība tiek pamatota ar pēdējo 20 gadu laikā pieaugošo staltbriežu skaitu, to nodarītajiem postījumiem lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, staltbriežu izraisītajiem ceļu satiksmes negadījumiem, kā arī slimību izplatības riskiem.

Mednieku savienība norāda, ka, pēc VMD datiem, staltbriežu skaits Latvijā pēdējos gados strauji samazinās. Ja 2021. gadā Latvijā bija uzskaitīts 71 000, tad 2025. gadā vairs tikai 60 000 staltbriežu. Tas ir noticis intensīvu medību rezultātā. 2021. - 2022. gada medību sezonā nomedīti 24 000, bet 2024.- 2025. gada sezonā - 29 400 staltbriežu.

Tāpat likumprojekta anotācijā ir būtiski pārspīlēta staltbriežu loma ceļu satiksmes negadījumos, teikts Mednieku savienības vēstulē. Pēc VMD datiem, 2025. gadā notikuši 987 ceļu satiksmes negadījumi, kurus izraisījusi sadursme ar meža dzīvniekiem. No šiem negadījumiem visvairāk jeb 549 gadījumus izraisījušas stirnas, savukārt staltbrieži izraisījuši 75 jeb mazāk nekā 8% no visām sadursmēm ar meža dzīvniekiem.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Latvijas Mednieku savienība kategoriski nepiekrīt likumprojekta anotācijā apgalvotajam, ka šobrīd staltbriežu medīšanai nekvalificējas medību iecirkņi aptuveni 40 000 hektāru kopplatībā, kas vairumā gadījumu ir nepietiekamas meža platības dēļ un postījumi šajos iecirkņos pieaug, jo nav iespēju regulēt staltbriežu populāciju.

Medību likums paredz, ka minimālajai medību iecirkņa platībai, lai medītu staltbriežu govis un teļus, jābūt 1000 hektāru meža, bet, lai medītu staltbriežu buļļus, nepieciešami 2000 hektāru meža. Šāda prasība likumā iestrādāta, ņemot vērā staltbriežu bioloģiskās un fizioloģiskās vajadzības.

Mednieku savienības vēstulē skaidrots, ka staltbrieži pamatā dzīvo mežā, bet lauksaimniecības zemēs periodiski iznāk baroties. Līdz ar to ir loģiska prasība medību iecirkņa minimālajās platībās iekļaut pietiekami lielas meža platības, kas ir galvenais staltbriežu apdzīvotais biotops. Nevienam nav aizliegts, papildu meža zemēm, medību iecirknī iekļaut arī lauksaimniecības un citas zemes.

Bez tam Medību likums nosaka, ja medību iecirknis neatbilst noteiktajām prasībām, medību tiesību lietotāji var slēgt savstarpējus līgumus par limitēto medījamo dzīvnieku medīšanas organizēšanu blakus esošajos medību iecirkņos.

Pēc VMD apkopotās informācijas, piedāvātā Medību likuma redakcija ļautu medīt papildu tiem medību tiesību lietotājiem, kas nav noslēguši Medību likumam atbilstošu līgumu. Respektīvi, staltbriežu govis un teļus varētu medīt papildu septiņos medību iecirkņos ar kopējo reģistrēto medību platību 9835 hektāri, bet staltbriežu buļļus četros medību iecirkņos ar kopējo reģistrēto medību platību 11 749 hektāri. Tas nozīmē, ka minētie grozījumi skar vienīgi 0,1-0,2% no visām medību platībām, uzsvērts Mednieku savienības vēstulē.

Organizācija uzskata, ka piedāvātie grozījumi sagatavoti atsevišķu lielo zemes īpašnieku interesēs un nekādi nerisinās likumprojekta anotācijā minētās problēmas. Mednieku savienības ieskatā patiesā šo likuma grozījumu būtība ir atbrīvot medību tiesību lietotājus no sadarbības līgumu slēgšanas par limitēto medījamo dzīvnieku medīšanas organizēšanu blakus esošajos medību iecirkņos.

Mednieku savienība uzskata, ka tieši likuma norma, kas kā neatņemamu sadarbības līguma sastāvdaļu paredz savstarpēju vienošanos par medību iecirkņu ārējām robežām, ir patiesais mērķis piedāvātajām likuma izmaiņām. Atbrīvojoties no vienošanās par medību iecirkņa ārējām robežām, atsevišķiem lielajiem zemes īpašniekiem rastos iespēja turpmākai medību iecirkņu paplašināšanai uz blakus esošo medību kolektīvu rēķina.

Mednieku savienība vēstulē norāda, ka esošais tiesiskais regulējums jau šobrīd ļauj pietiekami efektīvi apsaimniekot un ierobežot staltbriežu populāciju. Savukārt minētie grozījumi ir pretrunā ar medību resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas pamatprincipiem un nav atbalstāmi, teikts vēstulē.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.

Foto: Publicitātes

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Mednieka pieredze
Tēmturi
#brieži
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
2026akcija2

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT
PAR SVARĪGO
Reklāma