Mednieku savienība aicina nepaplašināt staltbriežu medību teritorijas

Latvijas Mednieku savienība vēstulē Zemkopības ministrijai un Valsts meža dienestam (VMD) aicina neatbalstīt Saeimas deputātu sagatavotos grozījumus Medību likumā, kas paredz ļaut staltbriežu medības teritorijās ar kombinētu zemes struktūru, teikts savienības publiskotajā vēstulē.
Patlaban staltbriežu medības ļautas medību teritorijās, kurās ietilpst tikai meža masīvi vai to daļas un atsevišķi meža gabali, krūmāji un purvi.
Deputāti rosina staltbriežu medības ļaut arī lauksaimniecībā izmantojamā zemē, mežā, krūmājā, purvā, ūdensobjektu zemē, izņemot ezerus, un pārējā zemē, izņemot līnijveida funkcionējošus infrastruktūras objektus, kas nodalīti kā atsevišķa zemes vienība.
Deputātu, kuri rosina grozījumus, ieskatā, izmaiņas ļautu nodrošināt, ka liela daļa šādu platību tiek iekļauta medību apritē, tādējādi uzlabojot populācijas regulāciju un mazinot postījumus.
Līdztekus deputāti aicina medību platībās, kurās fiksēti būtiski staltbriežu postījumi un pieņemts lēmums par staltbriežu populācijas ierobežošanu trijās medību sezonās pēc kārtas, ļaut diennakts tumšajā laikā staltbriežu medībās izmantot mākslīgus gaismas avotus, nakts redzamības tēmekļus ar elektronisko palielinājumu vai attēla pārveidošanu avotus, kā arī siltumu uztverošos tēmekļus.
Likumprojekta anotācijā grozījumu nepieciešamība tiek pamatota ar pēdējo 20 gadu laikā pieaugošo staltbriežu skaitu, to nodarītajiem postījumiem lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, staltbriežu izraisītajiem ceļu satiksmes negadījumiem, kā arī slimību izplatības riskiem.
Mednieku savienība norāda, ka, pēc VMD datiem, staltbriežu skaits Latvijā pēdējos gados strauji samazinās. Ja 2021. gadā Latvijā bija uzskaitīts 71 000, tad 2025. gadā vairs tikai 60 000 staltbriežu. Tas ir noticis intensīvu medību rezultātā. 2021. - 2022. gada medību sezonā nomedīti 24 000, bet 2024.- 2025. gada sezonā - 29 400 staltbriežu.
Tāpat likumprojekta anotācijā ir būtiski pārspīlēta staltbriežu loma ceļu satiksmes negadījumos, teikts Mednieku savienības vēstulē. Pēc VMD datiem, 2025. gadā notikuši 987 ceļu satiksmes negadījumi, kurus izraisījusi sadursme ar meža dzīvniekiem. No šiem negadījumiem visvairāk jeb 549 gadījumus izraisījušas stirnas, savukārt staltbrieži izraisījuši 75 jeb mazāk nekā 8% no visām sadursmēm ar meža dzīvniekiem.