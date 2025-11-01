28 gadus vecā amerikāņu aktrise Sidnija Svīnija (Sydney Sweeney), kas kļuvusi pazīstama ar lomām seriālos "Euphoria" (Eiforija) un "The White Lotus" (Baltais lotoss), 2025. gada 29. oktobrī apmeklēja žurnāla "Variety" rīkoto pasākumu “Power of Women” Beverlihilsas viesnīcā Kalifornijā.
Uz sarkanā paklāja viņa pievērsa mediju uzmanību ar caurspīdīgu sudraba kristāldekorētu kleitu, kas ir dizaineru Kristiana Kovena (Christian Cowan) un Elajasa Matso (Elias Matso) kopdarbs no 2026. gada pavasara/vasaras kolekcijas.
Aktrise tērpu papildināja ar dimanta auskariem un gredzeniem, kā arī jaunu, īsu blondu frizūru. Pasākuma laikā Svīnija uzstājās ar runu, kurā stāstīja, ka karjeras sākumā bieži tikusi vērtēta tikai pēc izskata, un aicināja sievietes nebaidīties būt drosmīgām un pašām noteikt savu ceļu.
Sidnija Svīnija pēdējos gados kļuvusi par vienu no pieprasītākajām jaunajām Holivudas aktrisēm, apvienojot darbu kino un televīzijā ar aktīvu dalību producentu projektos un sabiedriskās iniciatīvās, kas vērstas uz sieviešu iespējām industrijā.
Svīnija šobrīd gatavojas galvenajai lomai filmā Christy, kur viņa atveido bijušo profesionālo bokseri Kristiju Martinu (Christy Martin). Filma stāsta par sportistes karjeru 1990. gados, viņas iekšējām cīņām, vardarbības pieredzi un ceļu līdz Boksa Slavas zālei. Gatavojoties lomai, Svīnija intensīvi trenējās boksā un filmēšanas laikā pat guva nelielus ievainojumus, tostarp smadzeņu satricinājumu, jo vairākās ainās cīņas tika izspēlētas bez dublieriem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu