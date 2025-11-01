ASV Aizsardzības ministrija piekritusi piegādāt Ukrainai tālas darbības rādiusa spārnotās raķetes "Tomahawk", taču galīgais lēmums jāpieņem ASV prezidentam Donaldam Trampam, piektdien ziņo telekanāls CNN, atsaucoties uz trim ASV un Eiropas amatpersonām.
Tramps šomēnes, tiekoties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Baltajā namā, paziņoja, ka pašlaik neatbalsta raķešu piegādi Ukrainai, jo nevēlas atdot to, kas nepieciešams pašu valsts aizsardzībai.
CNN ziņo, ka ASV Apvienotā štābu priekšnieku komiteja neilgi pirms Trampa tikšanās ar Zelenski informēja Balto namu, ka "Tomahawk" piegāde Ukrainai neietekmēs negatīvi ASV ieroču krājumus. Šis novērtējums iedrošināja Eiropas sabiedrotos, kas uzskata, ka ASV tagad ir mazāk iemeslu nepiegādāt raķetes. Tramps arī pāris dienas pirms tikšanās ar Zelenski izteicās, ka ASV ir daudz "Tomahawk" raķešu, ko tās potenciāli varētu atdot Ukrainai.
Tāpēc ASV un Eiropas amatpersonas bija pārsteigtas, kad dažas dienas vēlāk Tramps pēkšņi mainīja savu nostāju un tikšanās laikā ar Zelenski žurnālistu priekšā paziņoja, ka ASV pašām nepieciešamas "Tomahawk" raķetes. Pēc tam viņš aiz slēgtām durvīm Ukrainas prezidentam paziņoja, ka vismaz pagaidām ASV tās nepiegādās Ukrainai.
Tramps savu nostāju mainīja dienu pēc telefonsarunas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
Iepriekš avoti CNN pastāstīja, ka Tramps nav pilnībā slēdzis jautājumu par "Tomahawk" un ka Baltais nams izstrādājis plānus, kā tās nekavējoties piegādāt Ukrainai gadījumā, ja Tramps mainīs savu nostāju.
Lai gan Pentagons nav nobažījies par raķešu krājumiem, ASV Aizsardzības ministrijas amatpersonas bažījas par to, kā Ukraina raķetes izmantos, norāda CNN avoti. Viņi piebilduši, ka Kijivai ir jāatrisina vairāki operatīvie jautājumi, lai raķetes varētu efektīvi izmantot.
Viens no neatrisinātajiem jautājumiem ir tas, kā Ukraina raķetes palaistu, ja ASV tās piegādātu. "Tomahawk" raķetes visbiežāk tiek palaistas no kuģiem vai zemūdenēm, bet Ukrainas karaflote ir stipri noplicināta, tāpēc raķetes, visticamāk, būtu jāpalaiž no sauszemes, norāda CNN. Saskaņā ar raidorganizācijas sniegto informāciju ASV bruņotie spēki izstrādājuši sauszemes palaišanas iekārtas, ko varētu piegādāt Ukrainai.
