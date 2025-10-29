Pie Saeimas šobrīd notiek protesta akcija pret Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb Stambulas konvencijas. Protestu rīko sabiedriskā organizācija Centrs “Marta”, informēja tās pārstāve Marta Kraujiņa.
Saeima pirmajā lasījumā ar 52 balsīm atbalstīja likumprojektu, kas paredz Latvijas izstāšanos no konvencijas. Kā uzsver Centrs “Marta”, šāds balsojums izraisījis sašutumu daļā sabiedrības, jo tas apdraud līdzšinējo progresu cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības jomā.
Organizācija akcentē, ka Saeima vienlaikus atbalstījusi deklarāciju “par vardarbības nepieļaušanu”, kas tiek pasniegta kā alternatīva konvencijai.
“Šāda deklarācija neaizvieto starptautiski atzītu mehānismu, kas nodrošina reālu uzraudzību, atbildību un starptautisku atbalstu vardarbības novēršanā. Tā rada tikai šķietamu risinājumu, kamēr faktiski tiek vājināta aizsardzība pret vardarbību un mazināta Latvijas ticamība starptautiskā līmenī,” norāda centrā “Marta”.
Centrs uzskata, ka izstāšanās no Stambulas konvencijas nozīmētu atkāpšanos no demokrātijas un cilvēktiesību principiem.
“Šī iniciatīva tiek izmantota arī kā politisks instruments, lai vērstos pret transpersonām un citām neaizsargātām sabiedrības grupām, radot maldīgu priekšstatu, ka viņu tiesības apdraud sabiedrību. Patiesībā tieši šo grupu iekļaušana un aizsardzība stiprina demokrātiju un kopējo drošību,” uzsver Centrs “Marta”.
Organizācija aicina Saeimu otrajā lasījumā noraidīt likumprojektu par izstāšanos no konvencijas un apliecināt Latvijas uzticību demokrātijai, dzimumu līdztiesībai un cilvēktiesībām.
Kā zināms, Saeima 23. oktobrī ar opozīcijas un Zaļo un zemnieku savienības balsīm konceptuāli atbalstīja likumprojektu par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas. Likumprojektu iesniedza opozīcijas partija “Latvija pirmajā vietā” (LPV), bet to neatbalsta koalīcijas partijas “Jaunā Vienotība” un “Progresīvie”.
Pirmajā lasījumā par izstāšanos nobalsoja 52 deputāti, pret nebalsoja neviens, bet deputāts Didzis Šmits atturējās. “Jaunās Vienotības” un “Progresīvo” deputāti balsojumā nepiedalījās.