VEF Kultūras pils Kamerzālē, ceturtdien, 6. novembrī plkst. 19.00 notiks Mūzikas un mākslas festivāla “BILDES 2025” Dziesminieku koncerts.
Dziesminieku koncerta dalībnieki ir tautā iemīļoti mākslinieki, kuri savus klausītājus priecē vairāku desmitu gadu garumā, kā arī spilgtas personības, kuras dziesminieku kustībai pievienojušās pavisam nesen. Koncertu vadīs Arnis Miltiņš. Koncerta klausītājiem būs iespēja izdzīvot bagātām emocijām un daudzkrāsainām noskaņām pildītu vakaru, kurā dziesminieki dalīsies ar savām mīļākajām dziesmām, sajūtām un personīgiem stāstiem.
Dziesminieku koncertā uzstāsies – Haralds Apogs, Uldis Kākulis, Agita Kaužēna, Anta Eņģele un Melisa Debora Kaškura, Jānis Jansons, Silvija Silava, Laine Ligere, Arnis Miltiņš, Ēriks Loks, Matīss un Uldis Ozoli, Sandra Bula un Āris Ziemelis, Felikss Staņevičs, Ilona Papečkyte un Silvestrs Sīlis.
Dziesminieku koncerta vadītājs, dziesmu autors un izpildītājs Arnis Miltiņš: “”BILŽU” dziesminieku koncertam ir zināma līdzība ar Ziemassvētkiem jo tās ir gaišas emocijas un tikšanās prieks ar kolēģiem un publiku. Tā ir iespēja atkal katram, paliekot savā melodijā un vēstījumā, būt visiem vienotiem kopējā elpā un sirdspukstos. Sajust šo mirkli un būt.”
Viens no Blue mikrofonu izgudrotājiem, radioelektroniķis, dzejnieks un dziesminieks Felikss Staņevičs: “”BILDES” gan man, gan muzikantiem, gan publikai ir ļoti nozīmīgs notikums katrā rudenī. Mana dzīve ir ļoti stipri saistīta ar mūziku un tā ir mikrofoni, mūzikas elektronika, mūzikas instrumenti, akustika, mūzikas ierakstu tehnoloģijas, elektriskie un akustiskie mūzikas instrumenti… Bet mūzikas svarīgākā sastāvdaļa ir cilvēki… un iespēja “BILDĒS” satikt draugus, muzikantus, autorus, dzejniekus un publiku ir tā labākā dzīves puse. Iespējams, ka tas skan mazliet patētiski, bet tā tās ir.”
LTV operators, raidījuma "Labvakar" radošās komandas pārstāvis un muzikants Haralds Apogs: “”BILDES” ir satikšanās, daudziem, tai skaitā arī man, gandrīz mūža garumā. Man ir prieks, ka radošums daudzveidīgi, bet ne mākslīgi spēj vienot cilvēkus visā Latvijā un visās paaudzēs. Dziesminieku saimei sevi vēl nepieskaitu, jo esmu jaunpienācējs. Priecājos par visiem, kuri sevi šajā jomā jau ir atraduši.”
Mākslas un mūzikas festivāla “BILDES 2025” izskaņā 17. novembrī plkst. 17.00 notiks “BILŽU” NOSLĒGUMA koncerts.
Koncertu vadīs Fredis un UFO, piedalīsies Arnis Mednis, “The Jokers” un Daumants Kalniņš, “Rudens vēju muzikants”, Guntars Račs, “Rīgas viļņi”, “Dzidriņas megasistēma”, Raimonds Eizenšmits, “Stiprās sievas”, “Ogas”, “2 Old Babies”, “BBB”, Valters Pūce un Dainis Tenis, “Petersons Band”, “Karakums”, “Mazie Brāļi”, “Jauno Jāņu Orķestris, Marhils un “Tikai tā!” mūziķu un skatītāju kopkoris.
Līdz 8. novembrim t/c “SPICE” 2. stāvā būs apskatāma izstāde “PUNKTOJAM!”, kas tapusi “BILŽU” vasaras nometnē Jumurdas muižā.
Informatīvi atbalsta: Radio SWH, izdevniecība “Žurnāls Santa”, inbox.lv, pilseta24.lv, aprinkis.lv, “JCDecaux” , lasi.lv u.c.
Biļetes uz koncertiem nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs un bilesuparadize.lv.
