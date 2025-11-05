ASV prezidents Donalds Tramps piedraudējis nepiešķirt Ņujorkai federālos līdzekļus, ja otrdien notikušajās mēra vēlēšanās būs uzvarējis demokrātu kandidāts Zohrans Mamdani.
Ugandā dzimušais Mamdani ir musulmanis un panākuma gadījumā kļūs par pirmo šai ticībai piederīgo Ņujorkas mēra amatā. 24. jūnijā rīkotajās priekšvēlēšanās viņš, par pārsteigumu politiskajiem novērotājiem, bija pārliecinoši pirmais. Aptaujas liecina, ka Mamdani ar lielu pārsvaru apsteidz bijušo štata gubernatoru Endrū Kuomo, kurš vēlēšanās startē kā neatkarīgais. Republikāņu kandidāta Kērtisa Silvas izredzes ir vājas, un Tramps atzinis, ka balsojums par Silvu faktiski palīdzētu Mamdani. Prezidents mudināja vēlētājus atbalstīt Kuomo, neraugoties uz kritiku, ko bijušais gubernators veltīja Trampam pandēmijas laikā:
"Neatkarīgi no tā, vai jums personīgi patīk vai nepatīk Endrū Kuomo, jums tiešām nav izvēles."
Tramps platformā "Truth Social" Mamdani nosaucis par "komunistu", apgalvojot, ka viņa dēļ pilsētas "izredzes uz panākumiem vai pat izdzīvošanu būs nulle", un viņa uzvaras gadījumā "maz ticams, ka es ieguldīšu federālo fondu līdzekļus, izņemot minimāli nepieciešamo". Ņujorkai 2026. budžeta gadā no federālajiem fondiem paredzēti 7,4 miljardi dolāru, kas veido 6,4% visu lielpilsētas tēriņu.
