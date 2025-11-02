Projektā “Caur ērkšķiem uz…” ir vakariņu laiks, un kemperī tiek cepti pelmeņi. Ksenija vakariņu gatavošanā nepiedalās, jo devusies vakarīgā skrējienā gar jūru. Pēc skrējiena Ksenija neapmierināta par vakariņu ēdiena izvēli un nekārtību virtuves zonā. Savas dusmas viņa neslēpj, un tas beidzas ar fizisku saķeršanos un pelmeņiem gultā.
Pēc vakara skrējiena gar jūru Ksenija ne tikai nenovērtē pārējo meiteņu darbošanos virtuvē un vakariņu gatavošanu, bet skaļi pauž neapmierinātību ar vakariņu ēdiena izvēli: “Es aizēdu stresu. Man ir grūti šeit, man ir grūti meiteņu kolektīvā, kur es katru dienu saskaros ar agresiju.”
Ksenija nav apmierināta arī ar kārtību kempera virtuves zonā: “Viss pelmeņos, viss ar eļļu notašķīts, plīts netīra, viss netīrs, lūdzu – man grūti! Es teicu, ka atnākšu pēc stundas, vai tiešām nevarēja novākt vismaz ledusskapī, lai es neredzu? Es izmetīšu viņus ārā tūlīt.”
Pārējās Ērkšķu meitenes gan uz Ksenijas dusmu izvirdumu īpaši nereaģē, vien paskaidro, ka karstu ēdienu ledusskapī nevar likt. Ksenija gan netic, ka pelmeņi ir vēl silti un draud tos izmest. Vārds pa vārdam, un Ksenijai nervi atkal netur – viņa uzsit pa šķīvi, un pelmeņi aiziet pa gaisu. Nu arī Inesi pārņem dusmas, viņa metas Ksenijai virsū un piespiež pie zemes, taču tas daudz nepalīdz – jau nākamajā mirklī Ksenija pelmeņus ir ielidinājusi Elīnes gultā.
Tas sadusmo arī Lauru, kas pieprasa Ksenijai pelmeņus savākt, bet Inese uzskata, ka tikai kempera šofera klātbūtne izglābj Kseniju: “Lai viņa priecājas, ka šoferis pa vidu stāvēja, jo viņa vienu taisno būtu dabūjusi. Psihiski slims cilvēks.”
Neizpratnē ir arī Elīne: “Tas bija pretīgi. Man īstenībā nekad dzīvē neviens nav iemetis ēdienu manā gultā. Es nezinu, ko viņa mēģina ar šo panākt, bet viņa mēģina šķilt mums pa smadzenēm, lai mēs atkal gribētu viņu aiztikt un kaut ko viņai darīt. Viņai varbūt sava veida fetišs ir uz to, viņai patīk tas.”
Padevusies aizstāvēt Ksenijas izdarības ir arī Evita: “Agrāk es Kseniju aizstāvēju, tagad es vairs neaizstāvu. Jo es nezinu, kas būs nākamais, varbūt kāds nazis lidos.”
Video skaties šeit:
