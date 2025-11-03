Tiesības zināt un rast risinājumu – ar tādu saukli Tiesu administrācija uzsākusi jaunu informatīvo kampaņu, kuras mērķis ir aktualizēt iespēju mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību un mediāciju.
Patlaban valsts nodrošināto juridisko palīdzību var saņemt tās personas, kurām sociālais dienests piešķīris trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, kas ir vairāk nekā 80 tūkstoši cilvēku valstī, atsaucoties uz Centrālo statistikas pārvaldi. Tāpat valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība pienākas tādiem iedzīvotājiem, kuri pēkšņi nonākuši tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību vai atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.
Pētījumu centra SKDS veiktās iedzīvotāju aptaujas “Attieksme pret tiesām un uzskati par tiesvedības procesiem”, kurā pirmo reizi iekļauti jautājumi par valsts nodrošinātajiem pakalpojumiem, rezultāti liecina, ka 49% zina par valsts nodrošināto juridisko palīdzību, bet tikai 7%, kur to saņemt. Savukārt septembra sākumā Tieslietu ministrija un Latvijas Republikas oficiālais izdevums Latvijas Vēstnesis veica pētījumu “Tiesībpratības mērījums 2025”, kurā noskaidrots, ka 64% iedzīvotāju nav informēti par atsevišķu sabiedrības grupu tiesībām saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Tikai 33% bija informēti par šo iespēju, bet 3% nespēja sniegt atbildi. Tieši tāpēc Tiesu administrācija nolēma aktualizēt šo tēmu, lai informācija sasniegtu noteikto mērķauditoriju.
Tiesu administrācija šā gada deviņos mēnešos kopumā saņēmusi 919 iesniegumus par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumiem – gan sākotnējās, gan turpmākās juridiskās palīdzības nodrošināšanai. Visbiežāk jeb 51% gadījumu iedzīvotāji vēlas risināt strīdus ģimenes tiesību jautājumos, piemēram, par laulības šķiršanu, uzturlīdzekļu piedziņu, kā arī par jautājumiem, kas saistīti ar bērniem – saskarsmes tiesības, bērnu dzīvesvietas noteikšana u.c. Vēl 17% gadījumu tika nodrošinātas juridiskās konsultācijas par zaudējumu vai parādu piedziņu, bet 14% - saistību tiesības, tostarp dzīvokļa tiesības, piemēram, par izlikšanu no dzīvesvietas, īres līgumiem u.tml.
Lai saņemtu valsts nodrošināto juridisko palīdzību, personai jāiesniedz Tiesu administrācijā iesnieguma veidlapa, un dokumenti, kas apliecina tiesības saņemt juridisko palīdzību, piemēram, sociālā dienesta izsniegtā izziņa par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu. Pēc tam 14 dienu laikā, ja lieta skar bērnu tiesības, vai 21 dienas laikā Tiesu administrācija pieņem lēmumu par juridiskās palīdzības sniegšanu, norādot konkrētu juridiskās palīdzības sniedzēju, kura uzdevums ir nodrošināt juridiskās konsultācijas, procesuālo dokumentu sagatavošanu un atbalstu juridiskās palīdzības sniegšanai tiesas sēdēs.
Valsts nodrošināto juridisko palīdzību var sniegt zvērināts advokāts, zvērināta advokāta palīgs, zvērināts notārs, zvērināts tiesu izpildītājs, rīcībspējīga fiziska persona, kura atbilst likumā noteiktiem nosacījumiem un biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst likumā noteiktā prasībām. Pašreiz Tiesu administrācijai ir noslēgti 97 līgumi visā Latvijā ar juridiskās palīdzības sniedzējiem.
Valsts nodrošina vairākas iespējas Tiesu administrācijas pakalpojumu saņemšanai. Pirmkārt, iedzīvotājiem ir iespēja klātienē apmeklēt Tiesu administrācijas klientu pieņemšanas punktu Raiņa bulvārī 15, Rīgā. Otrkārt, var nogādāt korespondenci pastkastītē Antonijas ielā 6, Rīgā, kā arī pastāv iespēja sūtīt informāciju (iesniegumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam un iesniegumu valsts kompensācijai cietušajiem pieprasījumu) pa pastu vai arī elektroniski, parakstot dokumentus ar drošu elektroniskoparakstu. Tāpat valsts pārvaldes pakalpojumi pieejami arī portālā latvija.lv. Par Tiesu administrācijas pakalpojumiem, to saņemšanas nosacījumiem un kārtību tiek nodrošinātas konsultācijas pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001801.
Aicinām ikvienu, kurš atbilst noteiktajiem kritērijiem, izmantot savas tiesības, lai savlaicīgi rastu juridisku risinājumu savai problēmai!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu