Lietuvas Ārlietu ministrija (ĀM) Baltkrievijas vēstniecības pārstāvim izteikusi stingru protestu par Lietuvas gaisa telpas pārkāpumu turpināšanos, kā arī informējusi par robežas slēgšanu, otrdien paziņoja Lietuvas ĀM ministrija.
Baltkrievu diplomātam uzsvērts, ka Lietuva Baltkrievijas varasiestāžu bezdarbību uzskata par apzinātu hibrīduzbrukumu un Minska aicināta nopietni uztvert savu kā valsts atbildību un nekavējoties rīkoties, lai novērstu tādus hibrīduzbrukumus. Lietuva slēdz robežu ar kaimiņvalsti "līdz turpmākam paziņojumam". Nākamais valdības lēmums par to gaidāms šodien.
Pagājušajā nedēļā Lietuvā četras reizes nācās slēgt lidostas meteoroloģisko balonu dēļ. Tika ietekmēti vairāk nekā 140 lidojumi un vairāk nekā 20 tūkstoši pasažieru. Balonus kontrabandisti izmanto cigarešu nogādāšanai no Baltkrievijas Lietuvā. Grūti iedomāties, ka tik sistemātiskas darbības notiek bez Aleksandra Lukašenko režīma ziņas. Pēc tam kad Lietuva 2023. gadā pakāpeniski slēdza četrus no sešiem robežkontroles punktiem ar Baltkrieviju, uzbūvēja fizisku nožogojumu gar robežu un pastiprināja robežas drošību, meteoroloģiskie baloni kļuva par vienu no visizplatītākajām tabakas izstrādājumu kontrabandas metodēm. Šobrīd saistībā ar meteozonžu ielidošanu Lietuva uz laiku slēgusi Medininku un Šalčininku robežkontroles punktus.
Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas nacionālās drošības padomnieks Deivids Matuļonis radiostacijai "Žiniu radijas" atzina, ka Minska līdz šim nav izrādījusi vēlmi sadarboties kontrabandas apkarošanā. Matuļonis atgādināja, ka lielākā daļa cigarešu, kas nelikumīgi nonāk Eiropas tirgū, ir no lielas ražotnes Grodņā, kur saražotais krietni pārsniedz vietējā tirgus vajadzības: "Šo ražotni kontrolē Lukašenko. Tas ir papildu avots nelegāliem, nedeklarētiem režīma ienākumiem. Pat ja tam ir tikai ekonomiskas sekas, tas joprojām ir hibrīduzbrukuma veids. Būtībā es uzdrošinos atkal apgalvot, ka šī ir kontrolēta kontrabanda."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu