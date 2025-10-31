Trešdien, zvanot redakcijai, "Latvijas Avīzes" lasītāji komentēja Stambulas konvencijas jautājumu un režisora Alvja Hermaņa pieteikto politisko apvienību "Bez partijām". Tāpat lasītāji izteica savas domas par citiem jautājumiem, piemēram, neparastiem cilvēku vārdiem un valsts amatpersonu ģērbšanās stilu.
Bijušais Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Teds Nolans uzstājas ar runu Kanādas Sporta slavas zāles jauno dalībnieku uzņemšanas ceremonijā.
Cepšanās uzmanības novēršanai
Runājot par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas, lasītāju domas dalās. Vairāki runātāji to vērtēja kā mākslīgi radītu jautājumu uzmanības novēršanai no svarīgākām lietām, piemēram, topošā valsts budžeta.
Aivars Gedroics no Daugavpils: "Tas ir ļoti labi, ka viņi nāk pie prāta un mēģina to konvenciju dabūt nost. Kas nav īsti labi – izrādās ka tikai tad, ja Saeima ar divām trešdaļām balsu vairākuma nobalso par steidzamu likumprojektu, Valsts prezidents to nevar atdot atpakaļ izskatīšanai. Es uzskatu, ka tas nav loģiski." Gedroics prognozē, ka prezidents Saeimas lēmumu par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas, visticamāk, atgriezīs parlamentā otrreizējai caurlūkošanai.
Jānis Lūsis no Vidrižu pagasta stingri atbalsta Stambulas konvenciju kā daļu no Eiropas vērtībām: "Ikviens dokuments, kurš noliedz vardarbību, ir svarīgs. Tai skaitā arī Stambulas konvencija. Tas ir Eiropā izstrādāts dokuments, kas kopumā ietver eiropeiskās vērtības. Izteikumi, ka tas ir pretrunā ar mūsu valsts Satversmi, ir nepatiesi. Par to ir norādījusi Satversmes tiesas tiesnese. Eiropas vērtību noliegšana ir pa prātam aiz žoga esošajam austrumu kaimiņam. Latvijai vienīgā iespēja ir būt kopā ar Eiropu."
Valdis Labanovskis no Ozolniekiem Stambulas konvencijas jautājuma aktualizēšanu sauc par miglas pūšanu: "Galvenokārt visa tā cepšanās ir lai novērstu cilvēku uzmanību no budžeta un citiem nopietnākiem jautājumiem."
Baušķenieks Ainārs Roziņš pauž neizpratni: "Kam par godu radīts politisks jandāls situācijā, kad būtu daudz nopietnākas lietas jārisina?" Viņš arī vēlētos uzzināt no uzticamiem avotiem patiesos vardarbības izplatības apmērus Latvijā: "Jo es neticu nevienam, ne tiem apkarotājiem, ne tiem visu šo te šausmu piesaucējiem."
Redakcijas piebilde.
Centrālā statistikas pārvalde 2021. gadā pirmo reizi veica aptauju "Ar dzimumu saistītas vardarbības apsekojums", lai iegūtu datus par dažādu vardarbības formu izplatību Latvijā, izmantojot "Eurostat" izstrādāto metodoloģiju. Kādi rezultāti tika iegūti? Skatiet šeit publicētajos grafikos.