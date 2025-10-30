Latvijas rokmūziķis Detlefs (īstajā vārdā Uldis Dirnēns) laidis klajā jaunu dziesmu "Viss labi", kas tapusi sadarbībā ar repa veterānu Ozolu. Abi mūziķi apvienojuši roka un repa enerģiju, radot kompozīciju, kas atgādina MTV laikmeta muzikālo estētiku un vienlaikus ir cieņas apliecinājums abu žanru saknēm.
"Jo ilgāk strādājot pie šīs dziesmas, jo skaidrāk galvā sāka skanēt Ozola balss," stāsta Detlefs. "Tajā ielikta sajūta no bērnības — no mūzikas, ko reiz klausījāmies MTV, kas diemžēl lēnām pazūd no mūsu dzīves."
Ozols atzīst, ka sadarbība ar Detlefu bijusi dabiska: "Roks, tāpat kā reps, ir ļoti dažāds. Šis projekts vēlreiz parāda, cik labi šie žanri sader, kad tos vieno patiesa enerģija un cieņa pret mūziku."
Noskaties!
