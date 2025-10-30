Ar pasakai līdzīgu stāstu aizritējis šīs sezonas Zviedrijas futbola čempionāts, pirmo reizi 86 gadus ilgajā kluba vēsturē titulu izcīnot zvejnieku ciematiņa komandai "Mjallby".
Zviedrijas dienvidrietumos Baltijas jūras krastā esošajā Mjelbi ciematiņā mīt aptuveni tūkstoš iedzīvotāju, taču jau ilgu laiku ir stipras futbola tradīcijas. Pirms 11 gadiem komanda izkrita no spēcīgākās līgas un nākamajā sezonā arī no otrās, trīs gadus pavadot valsts pēc spēka trešajā līgā, līdz 2020. gadā izdevās atgriezties labāko sabiedrībā. Komanda nekad nebija ieguvusi tiesības spēlēt Eirokausos, pērn finišēja piektā, bet šosezon šokēja Zviedriju ar pārliecinošu pirmo vietu. "Mjallby", 28 spēlēs piedzīvojusi tikai vienu zaudējumu un sešus neizšķirtus, garantēja titulu trīs kārtas pirms beigām. Jaunie čempioni ieguvuši 69 punktus, kas ir jauns čempionāta rekords, par diviem vairāk nekā valsts titulētākajam klubam "Malmo".
"Mjallby" kodolu veido Zviedrijas spēlētāji, vairāki arī vietējie, pārējie klubu pārstāv trīs un vairāk gadus. Galvenais treneris kopš 2023. gada ir Anderss Torstensons, iepriekš viņš divas reizes jau bija vadījis komandu. Interesanti, ka 59 gadus vecais treneris lielajā futbolā ienāca vien pirms 12 gadiem, bet pirms tam strādāja par skolas direktoru. Pērn kluba budžets bija zem astoņiem miljoniem eiro, kas ir daudzkārt mazāks nekā lielākajiem valsts klubiem, taču šosezon saliedētajam kolektīvam izrādījās lielāks spēks nekā pretinieku individuālajai meistarībai. Kluba mājas stadionā ir vietas 6700 skatītājiem. Selvesbergas pašvaldībā kopumā ir ap 17 tūkstošiem iedzīvotāju. Pēdējo 20 gadu laikā par Zviedrijas čempioniem futbolā kļuvuši desmit dažādi klubi.
