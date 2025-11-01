Salaspils bibliotēkas lasītavas vadītāja Maruta Birzniece priecājas par vietējās kopienas interesi, aktīvo bibliotēkas ceļotāju un lasītāju klubu un īpaši par regulārajiem lasītājiem senioriem.
Gadu gaitā lasītāji gan esot mainījušies – agrāk bibliotēkā meklētas jaunākās grāmatas un laikraksti, bet tagad bibliotēka lielākoties kļuvusi par kultūras un pakalpojumu vietu. Tomēr joprojām esot arī gana daudz lasītāju, kuri pieprasot labus nozaru izdevumus – piemēram, "Mūzikas sauli", "Domuzīmi". "Mums ir kur augt!" teic Maruta, salīdzinot 3800 lielo bibliotēkas lasītāju skaitu ar Salaspils novada iedzīvotāju skaitu, kas tuvojas jau 25 tūkstošiem. Jau 20 gadus Salaspils novada bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un darbojas kā koordinācijas un metodiskais centrs 36 pašvaldību bibliotēkām. "Rīgas tuvums raisa konkurences sajūtu un liek veidot interesantākus kultūras pasākumus, lepojamies ar tradīciju jau 25 gadus atzīmēt Knuta dienu, kad godinām mūsu dzejnieku Knutu Skujenieku (1936–2022), kurš ilgus gadus ar ģimeni dzīvoja Salaspilī."
Grāmata. Spēcīgie stāsti
Labu grāmatu ir daudz vairāk nekā spēju izlasīt, kaut gan lasu tiešām daudz. Vairāk saista biogrāfiskie un vēsturiskie romāni, piemēram, sērija "Mēs. Latvija, XX gadsimts". Viena no pēdējā laikā izlasītajām iespaidīgākajām grāmatām ir gruzīnu rakstnieces Nino Haratišvili romāns "Astotā dzīve". Šo grāmatu apjoma un satura dēļ lasīju ilgi. Stāsts par sešām paaudzēm ir spēcīgs un skaudrs, turklāt Silvijas Brices tulkojums – izcils.
Teātris. Lielākoties – labi
Esmu noskatījusies gandrīz visas Jaunā Rīgas teātra repertuāra izrādes. Lai gan izrāžu vērtējums ir dažāds, tomēr JRT sanāk vilties retāk nekā citos teātros, jo pārsvarā iestudētas labas lugas, spēlē talantīgi aktieri un iestudē labi režisori. No pēdējā laika izrādēm īpaši gribu uzteikt "Arkādiju", ko skatījos gan vēl iepriekšējā iestudējumā, gan arī jauno.
Izstāde. Vārdi liesmās
Uzrunā personālizstādes, arī tematiskās izstādes. Nupat bibliotēkā bijām izstādījuši ceļojošo fotogrāfiju izstādi par iznīcinātajām Ukrainas bibliotēkām "Vārdi liesmās". Tā bija spēcīgi uzrunājoša. Ļoti bieži rīkojam izstādes arī sadarbībā ar vietējiem māksliniekiem, novadniekiem, Salaspils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un pedagogiem.
Koncerts. Vārdu gleznas
Protams, visvairāk atmiņā palikusi neaizmirstamā un skaistā vasara ar Skolēnu dziesmu un deju svētkiem. Tāpat ļoti emocionāli saviļņoja koncertuzvedums "Likteņzīmes. Māris Čaklais" mūzikas namā "Daile". Tas bija kā dzejnieka vārdu gleznas, tiesa, mazliet pat piemirstas. Vairākus gadus ar ģimeni esam klasiskās mūzikas koncertu apmeklētāji un dodamies arī uz Cēsu Mākslas festivālu, kur šogad skanēja "Parsifāls", ko atskaņoja brīnišķīgi mākslinieki, lieliskais Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris ar ļoti atraktīvo diriģentu Tarmo Peltokoski pie pults.
Kino. Savs dzejnieks
Šogad Knuta dienā lietuviešu režisore Viktorija Jonkute rādīja jau 2018. gadā uzņemto dokumentālo filmu "Tuvāk zemei, viņpus upes". Tā stāsta par diviem draugiem, talantīgām, radošām, īpašām, neparasti vienkāršām un sirsnīgām personībām – dzejniekiem Knutu Skujenieku un lietuvieti Vladu Brazjūnu. Dzejniekus kopā saveda dziļa interese par valodu, literatūru un baltu tautu kultūras vērtībām. Knuta bērnība un pusaudža gadi pagāja leišmalē, vecvecāku ģimenes mājās "Mūru dzirnavas" Kurmenē. Saikne ar zemi un ļaudīm pāri upei Knutam aizsākās agrā bērnībā un turpinājās līdz mūža nogalei. Agrāk šos svētkus palīdzēja režisēt pats dzejnieks, un gandrīz nekļūdīgi katru gadu viņš gribēja, lai klātesoša būtu Jēkabpils tautas nama muzikālā kapela "Kreicburgas Ziķeri". Tā bija arī šogad.
