Sākas pieteikšanās konkursam “Vakara romāns 2027” – balvu fonds līdz 16 000 eiro.
Konkurss "Vakara romāns 2027" Konkursa mērķis:
1) veicināt latviešu oriģinālliteratūras tapšanu, izdodot aktuālas, aizraujošas, literāri kvalitatīvas un vizuāli pievilcīgas grāmatas;
2) sekmēt latviešu oriģinālliteratūras popularitāti un konkurētspēju Latvijas tirgū.
Konkursa uzdevumi:
1) nodrošināt vienādus konkurences apstākļus visiem autoriem, kas raksta daiļliteratūru latviešu valodā (gan profesionāliem rakstniekiem, gan iesācējiem);
2) izdot aizraujošu un kvalitatīvu oriģinālliteratūru labā latviešu valodā, romānus ar raitu sižetu un kompozicionāli vienotus, piemērotus drukāšanai turpinājumos laikrakstā "Latvijas Avīze".
Konkursa honorāru fonds – līdz EUR 16 000. Žūrijai ir tiesības nomināciju skaitu un autorhonorāru apjomu noteikt atbilstoši iesniegto darbu kvalitātei, nepiešķirot kādu no vietām, piešķirot dalītu vietu vai speciālbalvu.
Noteikumi:
• konkursā jāiesniedz iepriekš nepublicēts romāna manuskripts;
• konkursa prioritāte – aktuāli romantiskie, sadzīves, humoristiskie romāni un detektīvi, kas dokumentē mūsu laiku, apraksta lasītājiem pazīstamas situācijas, manuskriptam jābūt dzīvi apliecinošam un saistošam;
• romāniem jābūt ar raitu sižetu, piemērotiem drukāšanai turpinājumos laikrakstā;
• romānu tematikai jābūt atbilstošai izvēlētajam žanram, ikvienam lasītājam labi saprotamai;
• romāna žanrs jānorāda manuskripta sākumā pie nosaukuma;
• iesniedzamā manuskripta apjoms – no 250 000 līdz 300 000 rakstu zīmēm, ieskaitot atstarpes (precīzs apjoms jānorāda pie manuskripta nosaukuma);
• viens autors var iesniegt vairākus manuskriptus;
• manuskripti, kas žūrijai bijuši iesniegti uz vērtēšanu iepriekš rīkotajos "Vakara romāna" konkursos, netiek vērtēti;
• darbi, kas kaut daļēji rakstīti ar mākslīgā intelekta rīku palīdzību, netiks vērtēti (izmantot MI datu un faktu vākšanai, šos datus un faktus pārbaudot, ir atļauts).
Galvenie vērtēšanas kritēriji:
• tematiskā aktualitāte un atbilstība "Vakara romāna" stilam;
• kopta, izvēlētajam žanram, aprakstītajiem notikumiem un tēliem atbilstoša latviešu valoda;
• teksta mākslinieciskums;
• manuskripta kompozicionālais veselums;
• oriģinalitāte.
Manuskriptu iesniegšana
• Manuskriptam jābūt anonīmam, ar nosaukumu, tam jānorāda temata žanrs un precīzs rakstu zīmju skaits.
• Manuskriptā jāievēro šādi parametri: šrifts Times New Roman, burtu lielums 12, rindu intervāls 1,5, formāts – .doc, .rtf vai .odt.
• Romānus iesūta tikai elektroniski uz e-pastu vakararomans@latvijasmediji.lv.
• Ziņas par autoru, CV un kontaktinformāciju pievienojamas atsevišķā failā atbilstoši anketai.
• Ja romānam ir vairāki autori, jānorāda informācija par visiem autoriem.
• Darbā nedrīkst izmantot formatējuma veidus, kas apgrūtina romāna lasīšanu (piemēram, tekstā ievietoti attēli, lappušu malu noformējums utt.).
Manuskriptam jābūt autora oriģināldarbam. Romāni ar plaģiāta pazīmēm tiek diskvalificēti.
Ja romāna fragmenti iepriekš tikuši publicēti internetā, līdz romāna iesniegšanai konkursā tie jāizņem; pretējā gadījumā romāns tiek diskvalificēts.
Romānam jābūt pabeigtam. Konkursā netiek vērtētas atsevišķas lielāka apjoma darbu, piemēram, romānu sēriju, daļas.
Romānu iesniedzot, autors apliecina piekrišanu romāna publicēšanai AS "Latvijas Mediji" izdevniecībā un turpinājumos laikrakstā "Latvijas Avīze".
Manuskripti iesūtāmi uz e-pasta adresi vakararomans@latvijasmediji.lv ar norādi "Konkursam "Vakara romāns 2027". Iesūtītājs saņems atbildi, ka manuskripts saņemts un iekļauts konkursa izvērtēšanā.
Iesūtīšanas termiņš – 2026. gada 30. aprīļa plkst. 23.59.
Vērtēšana un apbalvošana
Romānus vērtē AS "Latvijas Mediji" izveidota žūrija.
Pēc konkursa rezultātu paziņošanas izdevējs vienojas ar katru izdošanai apstiprinātā darba autoru par grāmatas izdošanas nosacījumiem. Izcīnot godalgotu vietu, informācija par autora panākumiem konkursā tiek norādīta uz grāmatas 1. vāka.
Ja iesniegtais manuskripts neatbilst kādam no konkursa nolikuma punktiem, bet ir literāri augstvērtīgs, AS "Latvijas Mediji" patur tiesības to nevērtēt konkursa kārtībā, bet piedāvāt autoram iespēju izdot darbu grāmatā, slēdzot autorlīgumu.
Manuskripti detektīvromāna žanrā, saskaņojot ar autoru, var tikt publicēti abonējamu grāmatu sērijā "Vakara detektīvs".
Žūrijai ir tiesības lemt par veicināšanas prēmiju piešķiršanu autoriem, kuru romāni atzīti par izdošanai derīgiem.
Izdevniecība "Latvijas Mediji" patur tiesības prēmijas nepiešķirt un/vai romānus nepublicēt, ja iesniegtie romāni, pamatojoties uz žūrijas vērtējumu, neatbilst konkursa kritērijiem.
Konkursa norise
Romānu iesniegšana notiek no izsludināšanas brīža līdz 2026. gada 30. aprīlim.
Romānu vērtēšana norisinās no 2026. gada 4. maija līdz 2026. gada 31. jūlijam.
Konkursa laureāti tiek paziņoti ne vēlāk kā līdz 2026. gada 5. augustam.
Izdevniecība konkursā atzinību neguvušos manuskriptus nerecenzē un žūrijas lēmumu nepamato.
Kontakti:
Izdevniecība "Latvijas Mediji"
Toma iela 4, Rīga, LV-1003, tālr.: 67096380
e-pasts saziņai:
izdevnieciba@latvijasmediji.lv
e-pasts konkursa manuskriptu iesniegšanai: vakararomans@latvijasmediji.lv
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
