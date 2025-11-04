Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža un vides fakultāti, kurai pievienojušies būvnieki un ainavu arhitekti, tagad vada Dr. sc. ing. Andris Paeglītis.
Kā būvinženieris uz fakultāti viņš raugās ar svaigu skatu.
"Studiju programmām jābūt tādām, lai absolventu zināšanas un lietu izpratne dotu impulsu veiksmīgai Latvijas tautsaimniecības attīstībai,"
saka Andris Paeglītis. Viņš saprot – lai to īstenotu, vajadzīga labi motivēta, saliedēta komanda.
Pagājušajā vasarā Andris Paeglītis Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē prezentēja redzējumu, kāda programma, viņaprāt, vajadzīga Mežu un vides zinātņu fakultātē, un saņēma piedāvājumu kļūt par mācībspēku un Būvniecības un kokapstrādes institūta direktoru. A. Paeglītis: "Piedāvājumu pieņēmu un pagājušā gada rudenī sāku strādāt. Šajā amatā nostrādāju līdz nākamā gada vasarai, kad tika izsludināts konkurss uz fakultātes dekāna amatu. Pieteicos un tiku izvēlēts.
Man bija skaidrs, kādā virzienā jāattīstās, lai mēs neatpaliktu no laika prasībām, – kopīgi ar zinātniekiem un industriju mums ir jābūvē tilts uz Eiropu un pasauli. Apvienojot vienotā komandā visu institūtu stiprās puses, mēs iegūstam pavisam citas iespējas kļūt efektīvākiem. Tas ir process, kuru sāku kā institūta direktors un turpinu kā fakultātes dekāns."
Dekāns uzsver, ka jāspēj strādāt kopā gan institūtu, gan fakultāšu, gan Latvijas izpētes centru un industrijas līmenī, jo tikai tas dos iespēju realizēt vērtīgus projektus. Tāpēc arī ļoti svarīgi sagatavot nākamo pasniedzēju paaudzi.
A. Paeglītis: "Manuprāt, universitātes galvenais mērķis ir tautsaimniecības attīstība. Kad students uzsāk mācības bakalaura līmenī, mums ir ļoti svarīgi viņam sniegt zināšanas, kas aptver teoriju un praksi, kur prakse ir cieši saistīta ar industriju. Tas ļauj jaunajam speciālistam būt labi sagatavotam, saprast industrijā sasniegto un redzēt virzienu attīstībai. Es vēlos jauniešiem dot iespēju iesaistīties zinātniskajā vidē, piedaloties pētniecības projektu realizācijā. Jaunās paaudzes pasniedzēji būs speciālisti, kas veidojuši savas kompetences gan universitātē, gan industrijā, kas ir ļoti ļoti svarīgi. Mums jāspēj runāt industrijas valodā."
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
