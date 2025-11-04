Pirmdien, 3. novembrī ap plkst. 13.38, pie Rīgas Imantas vidusskolas sporta laukuma noticis uzbrukums — ar nazi sadurts deviņus gadus vecs zēns, kurš guvis rokas traumu.
Cietušā bērna tēvs sociālajā tīklā Facebook publicējis ierakstu, kurā lūdz palīdzību aculieciniekiem.
“Meklēju lieciniekus negadījumam pie Rīgas Imantas vidusskolas, manu dēlu cits bērns sagrieza ar nazi. Pie Kurzemes prospekta 154. Mans bērns bija oranžajā jakā, uzbrucējs pelēkā džemperī, tumšas bikses, brauca ar gaišu velosipēdu. Negadījums notika 13:38 šodien, 3.11.2025. Uzliktas šuves. Lūdzu padalieties, varbūt kāds redzēja! Vajadzīgi liecinieki!”
Pēc tēva teiktā, uzbrucējs ir jaunietis aptuveni 12–15 gadu vecumā, ap 150 cm garš, ar gaiši brūniem matiem, tērpies pelēkā džemperī ar kapuci un tumšās biksēs, pārvietojies ar gaišu velosipēdu.
Notikuma brīdī zēns devies mājup no skolas, kad jaunietis viņam sācis sekot, piedraudējis ar nazi un uzbrucis pie sporta laukuma pirmajiem vārtiem. Bērnam uzliktas piecas šuves.
Tēvs aicina atsaukties visus, kuri 3. novembrī ap plkst. 13.40 atradušies pie Imantas vidusskolas vai redzējuši aprakstam atbilstošu jaunieti.
