6. novembrī pirmizrādi piedzīvos kinofilmas "Dvēseļu putenis" režisora Dzintara Dreiberga jaunākais darbs "Tīklā. TTT leģendas dzimšana". Spēlfilma balstīta uz patiesiem notikumiem, aizvedot skatītājus uz 20. gadsimta vidu – padomju varas okupētās Latvijas galvaspilsētu Rīgu, kur top sieviešu basketbola komanda TTT, kas drīz vien kļūs par Eiropas un pasaules basketbola fenomenu. 

Filmas galvenā varone ir pirmā komandas TTT kapteine Dzidra Uztupe-Karamiševa, un caur viņas stāstu tiek atklāts ne tikai treniņu un sacensību dramatisms, bet arī jauno sportistu personīgie izaicinājumi, politiskais spiediens un drosme uzvarēt pat tos, kurus uzveikt nedrīkst.

Sieviešu basketbola komanda TTT 12 reizes pēc kārtas izcīnījusi PSRS čempionāta zelta medaļas, 18 reizes uzvarējusi Eiropas Čempionvienību kausā (mūsdienās pielīdzināms FIBA Eirolīgai) un iekļauta Ginesa rekordu grāmatā. Dzidra Uztupe-Karamiševa ilgstoši bija vienīgā latviete Staļina laika PSRS izlasē, vēlāk kļūstot par komandas TTT kapteini un treneri. Sporta meistarei basketbols bijis instruments, lai sev pašai ārkārtīgi svarīgu iemeslu dēļ apspēlētu gan VDK, gan visu PSRS sistēmu.

Sarunai par filmu, basketbolu un patriotismu "Latvijas Avīze" tikās ar režisoru Dzintaru Dreibergu.

Droši vien daudzi atceras TTT komandas panākumus pagājušā gadsimta septiņdesmitajos astoņdesmitajos gados. Kāpēc jūs uzrunāja pats sākums, komandas dibināšanas laiks un pirmie gadi?

Dz. Dreibergs: Pirmkārt, tāpēc, ka par to laiku nebiju dzirdējis un, lai gan it kā par basketbolu Latvijā zināju daudz, arī mana pirmā asociācija par komandas leģendāro laiku bija tāda pati kā daudziem – tie bijuši septiņdesmitie gadi. Tomēr tad pēkšņi sapratu – pagaidi, tiesa, TTT bijusi varena tolaik, bet patiesībā – tā bijusi varena jau 12 gadus! Kas tur bija? Kā var būt, ka nezinu, kā nodibinājies šis klubs?

