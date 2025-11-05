Saeimas Sporta apakškomisijas deputāti vakar pozitīvi vērtēja ieceri par nacionālā stadiona būvniecību Rīgā, taču neskaidrību par projektu ir daudz.
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edgars Pukinsks informēja, ka būvniecības izmaksas aprēķinātas ap 63 miljoniem eiro un papildu četri miljoni projektēšanai. Uzņemoties saistības uz 25 gadiem, ik gadu būtu jāatdod pieci līdz seši miljoni. Optimistiskajā scenārijā stadionu varētu uzbūvēt trīs gadu laikā un nodot ekspluatācijā 2030. gadā. Pukinsks akcentēja, ka publiskajam sektoram finansiāli projektā būtu jāiesaistās ne agrāk kā pēc pieciem gadiem.
Šobrīd paredzēts būvēt stadionu ar 15 tūkstošu skatītāju vietām, viena vieta izmaksātu ap 4200 eiro, taču vienlaikus tika atzīts, ka izmaksām ir tendence pieaugt, un jārēķinās, ka diez vai tās būs mazākas kā 5000 par vienu sēdvietu jeb kopumā izmaksas pieaugtu par 12 miljoniem eiro – līdz 75 miljoniem. Pirms apmēram desmit gadiem, runājot par stadiona celtniecību Krišjāņa Barona ielā, tika lēsts, ka viena vieta var izmaksāt ap tūkstoš eiro, taču pamazām aprēķini palielinājās vismaz divas reizes, līdz ar to Latvijas Futbola federācija projektu neīstenoja. "Ir jādara. Ja turpināsim diskutēt, izmaksas tikai augs," Saeimas deputāts Oļegs Burovs aicināja nevilkt garumā. Viņš un arī vairāki kolēģi pauda, ka finansējums jārod publiskās un privātās partnerības ietvaros, citās valstīs šādai sadarbībai ir pozitīva pieredze nozīmīgu projektu īstenošanā.
No plaša speciālistu loka izveidotā darba grupa rēķinājusi, ka gadā stadionā varētu notikt 24 futbola spēles vai 18 spēles un seši koncerti, ģenerējot ienākumus no 2,4 līdz 3,1 miljonam eiro, un ar tiem varētu nosegt uzturēšanas izdevumus.
Šobrīd nav skaidrības, kur būtu piemērotākā vieta stadionam. Darbs norit, analizējot trīs scenārijus, viens paredz iespēju iegādāties "Skonto" stadionu, lai tā vietā būvētu jaunu. Oļegs Burovs atgādināja, ka šī zeme pieder Krievijas pilsoņiem, turklāt šādā samērā klusā pilsētas daļā nebūtu prātīgi veidot skaļu objektu. Vēl variants ir jauna stadiona būvniecība uz valsts vai pašvaldības zemes, kā arī Daugavas stadiona pārbūve. Rīgas dome nacionālā futbola stadiona būvniecībai piešķīrusi Latvijas Futbola federācijai (LFF) zemi Lucavsalā, taču lokācija var tikt mainīta. Iepriekš LFF aizstāvēja Lucavsalas versiju, bet nu noprotams, ka šis variants jau pazūd no darbakārtības. Rīgas vadībai svarīgi, lai finansēšanā būtu ievērots paritātes princips starp pašvaldību, valsti un LFF. Bez emocijām izteicās Finanšu ministrijas pārstāve Līga Šulca, uzsverot, ka valsts nav uzņēmusies un apsolījusi finansiālās saistības stadiona būvniecībai, esot nepieciešama detalizētāka informācija. Ekonomiskie aprēķini par projekta finansēšanas iespējām no "Latvijas nacionālā sporta centra" tiek gaidīti līdz 2026. gada aprīļa beigām.
"Pie rezultāta mums vajadzētu nonākt," Saeimas deputāts Raimonds Bergmanis atbalsta stadiona būvniecību.
