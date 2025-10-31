Rinkēvičs rūpīgi izvērtēs Saeimas lēmumu par izstāšanos no Stambulas konvencijas

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izvērtēs Saeimas lēmumu par izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb Stambulas konvencijas.
Kā aģentūru LETA informēja Valsts prezidenta padomnieks komunikācijas jautājumos Mārtiņš Drēģeris, atbilstoši Latvijas Republikas Satversmē noteiktajam, Valsts prezidents rūpīgi izvērtēs Saeimas pieņemto likumu par izstāšanos no konvencijas, ņemot vērā valstiskus un juridiskus, nevis ideoloģiskus vai politiskus apsvērumus.
Par savu lēmumu Valsts prezidents informēs atsevišķi.
Jau ziņots, ka ceturtdien ar opozīcijas un ZZS balsīm Saeimā tika pieņemts likums par Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā sauktās Stambulas konvencijas.
"Centrs Marta" un vairākas citas nevalstiskās organizācijas ir nosūtījušas vēstuli Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam, aicinot nodot likumu par izstāšanos no konvencijas otrreizējai caurlūkošanai Saeimā.
Organizācijas vērtē, ka konvencija ir viens no nozīmīgākajiem starptautiskajiem cilvēktiesību instrumentiem, kas aizsargā sievietes, bērnus un vardarbības riskam pakļautus cilvēkus, jo tā uzliek valstij pienākumu ne vien sodīt varmākas, bet arī attīstīt preventīvus mehānismus, izglītot sabiedrību, nodrošināt palīdzību upuriem un stiprināt tiesībsargājošo institūciju spējas novērst vardarbību.
Organizācijas arī atzīmē, ka likumprojekts tika skatīts sasteigti un šajā procesā nenotika pilnvērtīga sabiedrības, ekspertu un iesaistīto pušu diskusija. Ārlietu komisijas sēdēs netika nodrošināta iespēja atbildīgajām ministrijām, tostarp ĀM, izteikties par ieceri.
Vēstules autori uzsver, ka sabiedriskajā telpā ir novērojama dezinformācijas kampaņa saistībā ar atsevišķu konvencijas pret vardarbību pantu atbilstību Satversmei un citiem likumiem.
Ņemot vērā, ka konvenciju pret vardarbību ir ratificējušas 39 Eiropas Padomes dalībvalstis, uzskatām, ka Latvijas izstāšanās būtiski kaitētu mūsu valsts starptautiskajai reputācijai, apdraudot Latvijas kā eiropeiskas, tiesiskas, cilvēktiesības un dzimumu līdztiesību atbalstošas valsts tēlu, pausts vēstulē.