Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv
Gaisā virmo vēss novembra dzestrums, vakari kļuvuši garāki un klusāki - īstais laiks saritināties segā, uzvārīt tēju un ļauties labai grāmatai. Šis ir gada brīdis, kad lasīšana kļūst par siltuma un mierinājuma avotu. Turklāt Globuss grāmatnīcās un interneta veikalā www.eglobuss.lv jauni nosaukumi ienāk teju katru dienu - gan lieliem, gan maziem lasītājiem.
Aizvadītās nedēļas topā ar prieku redzam gan atgriezušos favorītus, gan spilgtus jaunpienācējus. Īpaši izceļas lasītāju iemīļotā grāmata bērniem "Trīs izbēgušas kapibaras" (izdevniecība "Latvijas Mediji") - Mateusa Bēra sirsnīgais un asprātīgais stāsts par trim labākajiem draugiem - kapibarām Emmiju, Raulu un Tristanu. Viņi dzīvo drošībā aiz zoodārza žoga, taču sapņo par plašāku pasauli. Kur sākas piedzīvojums, tur beidzas ikdiena, un šīs kapibaras lieliski to pierāda - ar drosmi, draudzību un vēlmi atklāt nezināmo.
Viens no neparastākajiem jaunumiem topā ir "Kaku stāsti" (izdevniecība "Latvijas Mediji"), ko sastādījuši Ansis un Monta Klintsoni. Šī grāmata ir mūsdienu folkloras krājums ar latviešu dzīvessparu - patiesi, komiski un dažbrīd neticami stāsti no laukiem un pilsētām, kuros šķietami pikanta tēma atklāj mūsu tautas humora izjūtu, viedumu un spēju pasmaidīt arī par pašu dzīvi. Vairāk nekā trīsdesmit dzīvesstāsti pierāda, ka latviešu ikdienā humors ir labākais izdzīvošanas mehānisms.
Un tiem, kuriem šī grāmata uzdāvina smaidu, vērts pievērst uzmanību arī "Ķemertiņa kalendāram 2026" (izdevniecība "Latvijas Mediji") - tajā apkopoti 12 stāsti īpašiem brīžiem. Jautra, asprātīga un sirsnīga dāvana nākamajam gadam.
Vēl viens jauns un spēcīgs ieraksts šīs nedēļas topā - Leldes Kovaļovas psiholoģiskais trilleris "Stalkere" (izdevniecība "Zvaigzne ABC").
Eva Ansone dzīvo šķietami mierīgu dzīvi kopā ar ģimeni, līdz kāda sveša sieviete sāk viņu novērot. Skatieni aiz loga pārtop draudīgos vēstījumos, un sākas spēle, kurā noteikumus diktē tikai vajātāja. Kovaļova, viena no iemīļotākajām latviešu spriedzes romānu autorēm, precīzi tver cilvēka bailes, robežas un apsēstību. Viņas pieredze kino un dramaturģijā ļauj radīt sižetu, kas nelaiž vaļā līdz pat pēdējai lappusei.
Novembris ir laiks, kad daba aicina rimties, bet grāmatas - iedziļināties. Atrodi brīdi sev un ļauj, lai labs stāsts sasilda arī visdrēgnāko rudens dienu. Jo katra grāmata ir kā gaisma - pat tad, kad ārā valda migla.
