Piektdien Rumbulā noticis traģisks negadījums – automašīna notriekusi 87 gadus vecu sievieti, kura no gūtajām traumām mirusi notikuma vietā, vēsta raidījums “Degpunktā”.
Kā stāsta aculiecinieki, seniore šķērsojusi Krustpils ielu, nepārliecinoties par drošību un neievērojot intensīvo satiksmi. “Viņa gāja ieslīpi pāri ceļam, pretim braucošajam nācās bremzēt, bet piebraucot redzēju, ka viņa jau guļ,” raidījumam pastāstījusi aculieciniece.
Sieviete bija ģērbusies tumšās drēbēs, bez atstarojošiem elementiem, kas būtiski apgrūtināja viņas pamanīšanu uz ceļa.
Valsts policija ir uzsākusi kriminālprocesu, lai noskaidrotu notikušā precīzus apstākļus.
Aptauja
Vai esat apsvēris domu, ka vecumdienas būs jāpavada pansionātā?
