Bauskas novada dome ceturtdien nolēma atlaist novada pašvaldības policijas priekšnieku Egīlu Gaili.
Lēmums pieņemts, pamatojoties uz komisijas starpziņojumu par dienesta pārbaudi saistībā ar 10. oktobra notikumiem Brunavas pagastā, kad mednieks nošāva trīs suņus. Dienesta izmeklēšanas uzdevums ir noteikt, vai pašvaldības policijas darbinieki pilnībā ievērojuši noteikto rīcības algoritmu, kādā jāreaģē uz izsaukumiem par dzīvnieku apdraudējumu.
Komisija pārbaudē vērtē un salīdzina dienesta ziņojumus, veic klātienes intervijas ar notikumā iesaistītajiem. Pārbaudē konstatēts, ka policijas priekšnieks nav pilnvērtīgi izvērtējis notikumu, nav noteicis prioritātes un atstājis procesu bez kontroles. Tāpat pārbaudes gaitā iegūtā informācija nesniedza apstiprinājumu tam, ka darbinieki būtu izsaukuši Valsts policiju. Valsts policija uz notikuma vietu izsaukta aptuveni pusotru stundu pēc notikušā.
Secināts arī, ka pašvaldības policijas darbinieki atstājuši notikuma vietu notikuma laikā. Tāpat arī darbinieku sniegtajos paskaidrojumos un videomateriālos novērotas pretrunas, kas rada šaubas par notikumā iesaistīto personu godprātību, norādīja pašvaldībā. Pašvaldībā arī pauž, ka nav ievēroti iekšējās kārtības noteikumi par ķermeņa kameru lietošanu.
Atsevišķās notikuma epizodēs un brīdī, kad darbinieki kontaktējās ar trešajām personām, kameras bija izslēgtas. Bet dienesta pārbaudes materiāli liecina, ka pavēle šaut suņus nav dota.
Ņemot vērā atklātos faktus un nepieciešamību tos pilnvērtīgi izvērtēt, komisija ir lūgusi papildu laiku darba turpināšanai, lai sagatavotu visaptverošu dienesta pārbaudes materiālu nodošanai Valsts policijai. dienesta pārbaude pagarināta līdz 14. novembrim.
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs ir uzdevis pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītājam Aivaram Vilciņam iepazīties ar dienesta pārbaudes starpziņojumu un pieņemt lēmumu par darbinieku atbildību un atbilstību ieņemamajam amatam.
"Pašvaldība līdz šim ir paļāvusies uz policijas profesionalitāti un operatīvo rīcību, īpaši situācijās, kurās nepieciešama ātra lēmumu pieņemšana. Tomēr šis gadījums skaidri parāda, ka pat profesionālu dienestu darbībā var rasties situācijas, kurās nepieciešama padziļināta izvērtēšana un uzlabojumi," uzsver vietvara. Pašvaldības policijas darba uzlabošanai tikšot pārskatīti visi iekšējie normatīvie akti, to atbilstība likumiem, kā arī to ievērošanas iekšējās kontroles mehānismi, sola pašvaldībā.
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs preses konferencē ceturtdien sacīja, ka Gailim esot bijis "jāpārņem krīzes situācija", kas veidojusies privātīpašumā, kurā bija ieradies bruņots cilvēks – mednieks. Policijas vadītājam esot bijis jādod norādījums uz vietas esošai policijas ekipāžai uzraudzīt šo cilvēku. Vienlaikus dienesta pārbaudē nav gūti pierādījumi, ka policijas priekšnieks bija tas, kas būtu devis pavēli dzīvniekus nošaut. Pašvaldības rīcībā neesot informācijas, kāds statuss krimināllietā, ko izmeklē Valsts policija, ir notikumā iesaistītajam medniekam.
Jau ziņots, ka šogad 10. oktobrī, pēc pašvaldībā skaidrotā, novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu par trīs suņiem, kuri privātīpašumā Bauskas novada Brunavas pagastā apdraudot saimnieci. Pašvaldības policijas dežūrdaļa sazinājās ar Dzīvnieku glābšanas dienestu – dzīvnieku ķērājiem, taču mednieku kolektīva pārstāvis esot ieradies pirms dzīvnieku ķērājiem un suņus nošāvis. Par notikušo Valsts policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta 2. daļas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem.
Pašvaldības policijā ir sāktas divas administratīvās lietvedības – saistībā ar stirnas nonāvēšanu, ko izdarījuši suņi, kā arī par to, ka tikusi pieļauta dzīvnieku klaiņošana.
