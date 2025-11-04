Pagājušo ceturtdien ar opozīcijas un valdības koalīcijā esošās Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) balsīm Saeimā tika pieņemts likums par Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā sauktās Stambulas konvencijas.
Likumprojektu bija iesniegusi opozīcijas partija "Latvija pirmajā vietā", bet to atbalstīja arī citas opozīcijas partijas – Nacionālā apvienība (NA), "Apvienotais saraksts" un "Stabilitātei", kā arī valdošajā koalīcijā esošās ZZS politiķi. Izstāšanos no konvencijas neatbalstīja koalīcijas partijas "Jaunā vienotība" un "Progresīvie". Jāpiebilst, ka pirms diviem gadiem ZZS nonāca šajā koalīcijā, pateicoties tam, ka piekrita Stambulas konvencijas ratifikācijai. Vēl pirms likuma pieņemšanas, kad ZZS politiķiem tika prasīts viedoklis par nostājas maiņu, piemēram, zemkopības ministrs Armands Krauze intervijā LTV 24. oktobrī teicis, ka "ZZS nevienā brīdī nesolīja, ka pēc tā dēvētās Stambulas konvencijas ratificēšanas mēs no tās neizstāsimies, ja tā kļūs neaktuāla".
Premjerministre Evika Siliņa ("JV") piektdien preses konferencē par Zaļo un zemnieku savienības rīcību teica: "Jā, es esmu vīlusies savos koalīcijas partneros. Jā, viņi ir pievīluši savu doto solījumu gan man, gan koalīcijas partneriem, gan sabiedrībai un nu jau arī starptautiski, un viņiem par to būs jāatbild." Premjere ZZS rīcību salīdzināja ar laulībā veiktiem sānsoļiem. Vienreiz ziemā jau šāds sānsolis esot bijis. "Un jautājums ir, cik ilgi sieva izturēs. Tas ir kā vardarbībā – jautājums, cik ilgi viņa klusēs. Neklusēs," pauda Siliņa.
Vakar Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs paziņoja, ka nolēmis nodot Saeimai otrreizējai caurlūkošanai likumprojektu par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas.
