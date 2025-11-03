31. oktobrī 93 gadu vecumā mūžībā aizgājis izcilais Latvijas grafiķis un pedagogs Gunārs Krollis (1932–2025), informē Latvijas Mākslinieku savienības vadītājs Igors Dobičins.
Atvadīšanās no mākslinieka notiks 8. novembrī pulksten 12 Rīgas Kristus Karaļa Romas katoļu baznīcā, Meža prospektā 86. Bēru ceremonija paredzēta Rīgas Svētā Miķeļa kapos.
Gunārs Krollis bija viens no Latvijas iespiedgrafikas tradīcijas stūrakmeņiem. Viņa darbi izcēlās ar kompozīcijas līdzsvaru, tonālām niansēm un grafisku precizitāti. Mākslinieks strādāja linogriezuma, oforta un aukstās adatas tehnikās, veidoja arī zīmējumus un akvareļus.
Viņa nozīmīgākie cikli – “Balto dzērvju zeme”, “Gadsimtos degoša”, “Zem kondora zīmes” un “Rīga gadsimtos” – atklāja Latvijas vēstures un cilvēka iekšējās pasaules mijiedarbību.
No 1974. līdz 2006. gadam Krollis bija Latvijas Mākslas akadēmijas profesors un Grafikas katedras pasniedzējs, vēlāk saņēma profesora emeritus statusu.
Gunārs Krollis bija arī grāmatu ilustrators, veidojis noformējumu Raiņa, Andreja Pumpura un Viļa Plūdoņa darbiem. Viņš radījis Triju Zvaigžņu ordeņa diplomu un astoņu Latvijas Bankas kolekcijas monētu dizainu (2000–2011), sadarbojoties ar tēlnieku Jāni Strupuli.
Mākslinieka darbi glabājas Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Marka Rotko mākslas centrā un citās kolekcijās Latvijā un ārvalstīs.
Gunārs Krollis atstājis nozīmīgu ieguldījumu Latvijas grafikas mākslas attīstībā un pedagogu paaudzēs.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu