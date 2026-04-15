Austrālijas aizsardzības ministrs Ričards Marls šonedēļ pirmo reizi valsts bruņoto spēku pastāvēšanas 125 gadu vēsturē par armijas komandieri iecēlis sievieti – 55 gadus veco ģenerālleitnanti Sūzenu Koilu.
Viņai ir 30 gadu dienesta pieredze, kuras laikā pildīti komandiera pienākumi misijās Afganistānā, Irākā, Zālamana salās, Austrumtimorā. "Viņas sasniegumi nosaka, ka viņa būs pirmā sieviete Austrālijas vēsturē, kas vadīs dienestu. Tas ir dziļi vēsturisks brīdis. Kā man teica Sūzena, tu nevari būt tas, ko neesi redzējis," žurnālistiem sacīja Marls. Koila stāsies amatā jūlijā.
