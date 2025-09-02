Zviedrijas autobusu un kravas automobiļu ražošanas uzņēmums "Scania" pirmdien paziņoja, ka valstī likvidēs 750 darbavietas.
Vācijas autobūves koncernam "Volkswagen" piederošais uzņēmums šādu lēmumu skaidro ar nepieciešamību pielāgoties jaunajiem tirgus apstākļiem un nākotnes vajadzībām.
"Scania" norāda, ka darbavietas ražošanā netiks likvidētas.
Uzņēmums pasaulē nodarbina 59 000 cilvēku.
Aptauja
Vai jums ir personīga pieredze ar akciju pirkšanu vai pārdošanu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu