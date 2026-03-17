Tuvojoties jaunajai sezonai, sniedzam ieskatu dažādu firmu zālāju sēklu piedāvājumā.

Baltais āboliņš

'Daile' (PPC, VAKS, KS*)

Pieder pie giganteum varietātes. Sāk ziedēt maija beigās un masveida ziedēšanu sasniedz jūnija 1. dekādes beigās. Nogatavojas vidēji agri, ziemcietība laba, kā arī ataugšanas spēja ir ļoti laba – var iegūt pat 4 pļāvumus, iegūstot ražu 40–50 t/ha. Augšanai nepieciešams mitrums un barības vielām bagātas augsnes, necieš noēnojumu un ilgstošu sausumu, taču var paciest applūšanu. Vidēja izturība pret slimībām. Izmantojama zāļu maisījumiem augstražīgu ilggadīgo kultivēto ganību ierīkošanai, zaļās masas ieguvei lopbarības zālāju sējumos. Piemērota audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Sarkanais āboliņš

Raunis' (PPC, VAKS)

Vidēji agrīna, augstražīga šķirne (2–3 pļāvumi gadā), zied jūnija 2. dekādē. Ataugšanas spēja un ziemcietība laba, izturība pret slimībām – vidēja. Piemērota dažādām augsnēm, taču labāk aug smilšmāla, mālsmilts augsnēs ar pietiekamu kaļķu daudzumu. Izmantojama stiebrzāļu mistros siena un zaļās masas ieguvei, siena ražošanai vidēji agriem zāļu maisījumiem, kultivēto ganību ierīkošanai. Lopbarības sējumos izmantojama 1,5–2 gadus. Piemērota audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā.

