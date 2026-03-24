Kupčs tiesā noliedz apsūdzības par studenšu seksuālu izmantošanu

Atstādinātais Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) pasniedzējs, Senās mūzikas katedras vadītājs Māris Kupčs otrdien slēgtā tiesas sēdē noliedza savu vainu celtajā apsūdzībā par studenšu seksuālu izmantošanu, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.
Tiesa otrdien sāka izskatīt Kupča krimināllietu, bet tiesas sēdes turpinājums paredzēts 19. maijā plkst. 13.30.
Neminot apsūdzētā vārdu, prokuratūra informēja, ka vīrietis apsūdzēts par izvarošanu un seksuālu vardarbību.
Vīrietis, būdams augstākās izglītības iestādes profesors, nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi, mācību brauciena laikā pie sevis uz viesnīcas numuriņu uzaicināja cietušo — 1. kursa studenti, kura, pakļaujoties viņa kā pasniedzēja autoritātei un pilnībā uzticoties viņam, piekrita uzaicinājumam, vēsta prokuratūra.
Atrodoties viesnīcas numurā, pēc kopīgas alkoholisko dzērienu lietošanas cietusī stipri noreiba, kā dēļ nesaprata apkārt notiekošo. Apsūdzība liecina, ka vīrietis, būdams alkohola ietekmē, nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi un izmantojot apstākli, ka cietusī atrodas smagā alkohola reibumā jeb bezpalīdzības stāvoklī,
pielietoja fizisku spēku un veica ar viņu seksuāla rakstura darbības.
Kā uzskata prokuratūra, pēc atgriešanās no mācību brauciena vīrietim radās nodoms arī turpmāk veikt seksuāla rakstura darbības ar cietušo. Lai panāktu sava noziedzīgā nodoma īstenošanu, viņš, izmantojot savu autoritāti, sistemātiski norādīja studentei, ka viņas tālākā izglītība un karjeras iespējas ir atkarīgas no sadarbības ar viņu, tostarp seksuālajām attiecībām ar viņu, informēja prokuratūrā.
Lai iegūtu cietušās uzticību un mērķtiecīgi emocionāli pakļautu cietušo, viņš ikdienā sūtīja viņai īsziņas, aicinot uz tikšanos, izmaksāja pusdienas un pirka dāvanas, norāda prokuratūra.
Vīrietis ilgstoši dažādos viesnīcu numuros, ļaunprātīgi izmantojot savu autoritāti, cietušās uzticību un faktu, ka cietusī jutās atkarīga no viņa kā pasniedzēja un baidījās pārtraukt attiecības, lai nezaudētu profesionālās izaugsmes iespējas, sistemātiski, pret cietušās gribu veica ar viņu seksuāla rakstura darbības, uzskata apsūdzība.
Nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi, vīrietis veica seksuāla rakstura darbības arī ar citu 1. kursa studenti. Viņš uzaicināja cietušo piedalīties kādā svinīgā pasākumā, maldinot, ka šajā pasākumā piedalīsies arī citas personas, liecina apsūdzība.
Baidoties par to, ka, neizpildot vīrieša prasības tiks ietekmētas viņas tālākās karjeras iespējas, cietusī piekrita vīrieša uzstājīgajiem aicinājumiem un ieradās viņa norādītajā svinību vietā, kas izrādījās kādas viesnīcas numurs. Ļaunprātīgi izmantojot savu kā pasniedzēja autoritāti un pielietojot fizisku spēku, vīrietis veica ar viņu seksuāla rakstura darbības, apgalvots apsūdzībā.