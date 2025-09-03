Latvijas riteņbraukšanas jaunais talants Georgs Tjumins Itālijā izcīnījis savu pirmo uzvaru UCI līmeņa sacensībās.
Vien 17 gadus vecais Tjumins soli pa solim lauž ceļu uz profesionālo riteņbraukšanu. Viņš šogad pārstāv vienu no vadošajām attīstības komandām pasaulē "Grenke-Auto Eder", kas ir profesionālās tūres vienības "Red Bull Bora-hansgrohe" paspārnē. Sezonas pirmajā pusē Tjumins trīs reizes tika uz pjedestāla, tostarp bija otrais junioru Flandrijas velobraucienā. Pēc tam sekoja Latvijas junioru čempiona tituls individuālajā braucienā. Savukārt aizvadītas nedēļas nogalē viņš piedalījās divās vienas dienas sacīkstēs Itālijā, otrajā no tām – "Trofeo Emilio Paganessi" – izcīnot uzvaru. Trase sarežģīta, ar vairākiem kāpumiem Vertovas pilsētas ielās, viens no tiem 1,5 km garš ar 6,9% pacēlumu. Tieši lielākajā kāpumā Tjumins aizmuka no sekotājiem un noķēra tā brīža līderi, šī gada Itālijas junioru vicečempionu Patriku Pezzo-Rosolu, kuru beigās finišā pārspēja par 17 sekundēm. Sacensībās piedalījās 175 jaunie sportisti, bet finišēja 66. Tjuminu slavēja "Grenke-Auto Eder" sporta direktors Tims Mēusens, norādot, ka viņš tik daudz šogad darījis komandas labā, ka bija pelnījis pats uzvarēt. Par komandu, kurā latvietis nokļuvis, liecina arī fakts, ka "Grenke-Auto Eder" braucēji šogad izcīnījuši 27 uzvaras, kas ir labākais rādītājs starp visām junioru komandām. Jau parīt Tjuminam starts Šveicē, kur notiks trīs dienu sacensības junioriem, savukārt mēneša otrajā pusē viņš piedalīsies pasaules čempionātā Ruandā, protams, junioru konkurencē, bet oktobra sākumā starts Eiropas čempionātā Francijā.
Riteņbraukšanas svētki šonedēļ Siguldā, kur notiks tradicionālais Vienības velobrauciens. Vērienu svētkiem piešķir atbalstītāju sarūpētās balvas – Tautas klasē starp visiem dalībniekiem tiks izlozēti divi jauni un vērtīgi divriteņi!
