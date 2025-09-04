Krievijai nav veto tiesību attiecībā uz to, vai pamiera noslēgšanas gadījumā drošības garantiju ietvaros rietumvalstis var nosūtīt karaspēku uz Ukrainu, ceturtdien sacīja NATO ģenerālsekretārs Marks Rite.
"Kāpēc mūs interesē, ko Krievija domā par karaspēku Ukrainā? Tā ir suverēna valsts. Tas nav viņu ziņā," sacīja Rite.
"Krievijai ar to nav nekāda sakara,"
uzsvēra alianses vadītājs.
Ukrainas sabiedroto labas gribas koalīcijas līderi Francijas un Lielbritānijas vadībā ceturtdien rīko sarunas, lai precizētu ieguldījumu plānotajās drošības garantijās.
"Ja Ukraina vēlas, lai būtu drošības garantiju spēki, tas ir viņu ziņā. Neviens cits par to nevar lemt," vizītes gaitā Prāgā sacīja Rite.
"Es uzskatu, ka mums tiešām ir jāpārtrauc uzskatīt [Krievijas diktatoru Vladimiru] Putinu par pārlieku spēcīgu," viņš mudināja.
Krievija ir paziņojusi, ka tā joprojām stingri iebilst pret jebkādu Rietumu karaspēka izvietošanu Ukrainā iespējamā noregulējuma ietvaros.
Rietumu diplomāti pauž, ka aptuveni 30 valstu grupai, kas apspriež iespējamo "garantijas spēku" izveidi Ukrainā, tagad ir konkrēts karavīru skaits, ko tās varētu norīkot šai misijai.
Eiropas valstis cer, ka, iesniedzot skaidru plānu, tās var pārliecināt ASV prezidentu Donaldu Trampu pildīt solījumu piedāvāt amerikāņu militāro atbalstu.
Tramps uzstāj uz kara izbeigšanu, savukārt Kremlis kavē centienus organizēt tiešas Putina un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska sarunas.
Aptauja
Kāda loma Eiropai būtu jāuzņemas globālajā politikā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu